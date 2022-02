Dagrecept: Kippenstoof met bier, wortel en knolselderij

Kruid de kippendijen met zout en peper. Verhit de olie in een braadpan of grote ovenvaste koekenpan op middelhoog vuur. Voeg de helft van de dijen toe, bak ze in 8-10 minuten goudbruin (draai halverwege om). Leg apart en braad de rest aan. Haal het vet uit de pan, maar laat 1 eetlepel vet liggen en voeg de uien, pastinaak, wortel, knolselderij en krieltjes toe.

Bak de groenten 5 minuten op middelhoog vuur, giet het bier erbij en bak 2 minuten door. Voeg dan de tomatenpuree, honing, mosterd, kippenbouillon en tijm toe. Breng verder op smaak, maar rustig aan met zout vanwege de bouillon.

Breng aan de kook en leg de kip in de pan, meng goed door. Dek af en dan 30 minuten in een voorverwarmde oven van 180 graden. Haal het deksel eraf en laat nog een kwartier in de oven of totdat de kip van binnen gaar is.

Nodig voor 4 personen:

- 8 kippendijen met

bot en huid

- 1 el olijfolie

- 10 sjalotjes (gepeld,

grove stukken)

- 4 kleine pastinaken

- 2 wortels (grove stukken)

- 1 knolselderij (blokjes)

- 10 krieltjes (ongeschild)

- 250 ml bruin bier (zoals een tripel)

- 1 el tomatenpuree

- 3 el honing, 1 el mosterd

- 125 ml kippenbouillon

- 4 takjes tijm