Het is weer (bijna) tijd voor de nieuwjaarsduik, maar waar komt die traditie vandaan?

De nieuwjaarsduik komt niet oorspronkelijk uit Nederland. De eerste georganiseerde nieuwjaarsduik vond plaats in Canada, in 1920 en een paar decennia later vond de eerste Nederlandse nieuwjaarsduik plaats in Zandvoort, 1960.

Vanaf dat moment was de nieuwjaarsduik een begrip in Nederland. Elk jaar deden er steeds meer mensen mee, vooral in Scheveningen. Tijdens de zestigste editie vorig jaar waren er zo’n 60.000 mensen die een sprong in het koude water waagden. Dit was ook meteen een record.

Waarom doen we onszelf dit aan?

De nieuwjaarsduik is al 60 jaar een traditie in Nederland, dus we houden het al een behoorlijke tijd vol. Dat heeft onder andere te maken met de gezondheidsvoordelen van zo’n frisse duik.

Het is niet alleen goed voor je bloedsomloop en immuunsysteem, maar ook voor je hormoonstelsel. Zo’n koude duik geeft je hormoonregulatie namelijk een boost van endorfine en adrenaline. Dit wordt de endorfine-high genoemd. Het geeft je een geluksgevoel.

Ook versterkt een nieuwjaarsduik het groepsgevoel; je moet er tenslotte samen doorheen. Dat is natuurlijk best een goede manier om het nieuwe jaar te beginnen!

Extreme kou

Er gaan veel theorieën rond die vertellen hoe je de kou het beste kunt trotseren. Een van die theorieën is die van Wim Hof, ook wel The Iceman genoemd.

Volgens Hof kun je door middel van meditatie warmte en kou zo reguleren dat je er geen of minder last van hebt. Hof, die veel inspiratie haalt uit het boeddhisme en hindoeïsme, is ervan overtuigd dat je het zenuwstelsel kunt manipuleren met je geestelijke vermogen en ademhalingsoefeningen. Dit vergt wel veel training.

Voor de hobbyist is meditatie geen vereiste. Hoofdzaak is om langzaam het water in te gaan. Probeer in een constant tempo het water in te gaan en pas kopje onder te gaan wanneer je minimaal tot boven de heup in het water staat. Zo voorkom je hypothermie en shock.