Blijf scherp met licht en lucht

De producten van uitvinder Sir James Dyson, één van de rijkste Britten, zijn niet bepaald goedkoop, maar onderscheiden zich wel. Zo maken zijn ingenieurs de sterkste en beste elektromotoren voor onder meer de befaamde draadloze stofzuigers en straks ook een auto.

Naast draadloze stofzuigers ’zit’ Sir James Dyson ook in licht en lucht. De bijzonder vormgegeven Lightcycle is makkelijk te positioneren en ook nog eens behoorlijk slim. De lamp kan zich aanpassen aan de gebruiker op basis van locatie, tijd en leeftijd die je in een app opgeeft. Warmte en helderheid worden constant bijgesteld. Handmatig aanpassen in de app of op de lamp is vanzelfsprekend ook mogelijk.

Voor mij werkt het in ieder geval uitstekend. Ik betrap mij erop, dat ik zelfs overdag de lamp op mijn werkplek aanklik en langer geconcentreerd blijf en makkelijker lees. Omdat de lamp recht boven je werk hangt is er geen reflectie op het scherm en je hebt weinig tot geen last van schaduw van je handen.

De Pure Cool Me luchtreinigingsventilator is klein van formaat dus past prima op je bureau. Geluid maakt hij bij lage standen nauwelijks. Duidelijk merkbaar is dat je alleen schone lucht inademt. Net alsof je in de open lucht zit. Aangezien het een ventilator is blaast hij geen koude lucht, maar het was wel aangenaam tijdens de warme dagen waar wij onlangs op getrakteerd werden.

Lightcycle & Puur Cool Me

Plus

Optimaal aanpasbare bureauverlichting. Frisse lucht.

Min

Lightcycle: prijzig.

Waardering

✭✭✭✭

Prijs

Lightcycle - €499

Pure Cool Me - €349