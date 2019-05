Heroïsche paardsoldaten

Wie anders dan de patriottistische überproducer Jerry Bruckheimer (Pearl Harbor, Black hawk down) zag een spectaculair oorlogsdrama in deze heroïsche missie. Voor de hoofdrol van kapitein Mitch Nelson castte hij Chris Hemsworth die zijn hamer en cape uit Thor inruilt voor een machinegeweer en een volbloed hengst. Want als paardsoldaten trekken Nelson en zijn mannen in het onherbergzame Afghanistan ten strijde, gelijk de Amerikaanse cavalerie die wel even afrekent met wilde indianenstammen.

De veldslag die volgt levert een gelikte vuurstorm op vol militair machismo, lasergestuurde bombardementen en onverschrokken Special Forces die in slow motion op de kijker aflopen. Een geweldsorgie in typische Bruckheimer-stijl dus, waarin de spektakelproducer ook nog wat politieke pseudowijsheden op ons afvuurt. „Onze vrienden van vandaag zullen onze vijanden van morgen zijn”, fluistert generaal Dostum (Navid Negahban) voor de beslissende slag in het oor van kapitein Nelson. Deze boodschap heeft Amerika inmiddels luid en duidelijk begrepen.