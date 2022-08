Dagrecept: Gazpacho voor warme avonden

Omdat het Eurovisie songfestival die avond te zien was en ik me als megafan niet zou kunnen concentreren op koken... Een van de gerechtjes was een gazpacho, die ik bij nader inzien natuurlijk van tevoren had kunnen maken! Heerlijk bij warme dagen zoals eerder deze week. Deze komt uit De Zilveren Lepel (Spectrum): scheur het brood in stukken en leg in een kom met zoveel water dat ze onderstaan. Hak de helft van de tomaten, 1 rode paprika, 1 komkommer en de knoflook grof en doe in de keukenmachine.

Voeg het brood toe en draai er een puree van. Giet deze in een grote kom en voeg maximaal 1 liter water toe om de gewenste dikte te bereiken. Zet de soep in de koelkast. Snij de rest van de rode paprika, komkommer en tomaten in kleine blokjes en de bosuitjes in dunne ringen. Doe de groenten in aparte kommen.

Klop het citroensap door de olijfolie, voeg voor het serveren zout en peper naar smaak toe en roer er de vinaigrette door. Voeg eventueel ijsblokjes toe aan de soep en dien op met de kommetjes groenten.

Nodig voor vier personen:

- 150 g witbrood (in sneetjes, zonder korst)

- 800 g tomaten

- 2 rode paprika’s (gehalveerd en ontpit)

- 2 komkommers

- 1 teen knoflook

- 2 bosuitjes

- 3-4 el olijfolie

- sap van 1 citroen (gezeefd)

- ijsblokjes

- zout en peper