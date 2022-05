Kookboek getest: smakelijke gerechten voor als je weinig tijd hebt (+ recept voor geblakerde broccoli)

Als ik een Amerikaans kookboek zie, dan word ik een beetje wantrouwig. Niet omdat ik vrees dat er alleen hamburgers in zullen staan. Een van mijn allereerste kookboeken was een vertaald Amerikaans kookboek. Daar ben ik pas na een tijdje achter gekomen, maar het was me al snel duidelijk dat veel gerechten niet aansloten bij wat ik gewoon was of verwachtte. Dus toen That sounds so good van Carla Lalli Music op mijn bureau belandde, bladerde ik er wat argwanend doorheen.

In het voorwoord leer je een vrouw kennen die het druk heeft en zelfs in het weekend, als er wat meer tijd is, toch op zoek gaat naar recepten waar niet te veel werk aan is. Ja, stoofpotten ook, maar die vergen weinig voorbereiding en bereiden zowat zichzelf.

Al snel werd me duidelijk dat die aanpak helemaal niet mis is. Veel mensen koken niet of nauwelijks omdat ze er geen tijd voor hebben, of dat denken ze althans. Carla Lalli Music neemt dat nu net als uitgangspunt: “100 recepten voor elke dag van de week” is niet zomaar de ondertitel.

Er staat echt wel altijd iets in wat je snel op tafel tovert. Ze neemt je daarvoor ook bij de hand, want een andere angst is dat het eten niet gelijktijdig klaar geraakt. Daarom schrijft ze haar recepten chronologisch. Als je de stappen volgt, dan doe je alles op het juiste moment. En in de ingrediëntenlijst staan geen bewerkingen. Dus geen gesnipperde ui, maar een ui. Dat snipperen komt later wel.

De keuze van gerechten wijkt wat af van de meeste kookboeken die we hier kennen. Maar dat is net verfrissend. Ze heeft Italiaans-Amerikaanse roots en dat uit zich in haar recepten: eenvoud, weinig ingrediënten, maximale smaak.

Neem nu de geblakerde broccoli met pittige avocadosaus. Als je het recept leest, geloof je niet dat het goedkomt. Maar ja, de avocadosaus is fris, zurig en een beetje pittig. Dat balanceert mooi met de broccoli, die een tikje vet is van het bakken.

Maar wel mals genoeg, ondanks de korte gaartijd. Het resultaat is gewoon een lekker snel vegetarisch gerecht.

Ook leuk: bij elk recept staat een waslijst van alternatieve ingrediënten: zo kun je variëren, maar ook gewoon het recept aanpassen aan wat je in huis hebt.

Recept: geblakerde broccoli met pittige avocadosaus

Nodig (voor 4 personen)

2 avocado’s

grof zeezout

versgemalen peper

60 ml zure room

2 el karnemelk

1 limoen

1 serranopeper

5 el zonnebloemolie, onderverdeeld

1 el ongebrande zonnebloempitten

1 tl korianderzaad

1 stronk broccoli (ongeveer 550 g)

groene chilisaus, voor erbij

Bereiding

Halveer de avocado’s en verwijder de pit. Schep het vruchtvlees in een middelgrote kom en prak het grof met een vork. Voeg zout, peper, de zure room en de karnemelk toe en klop met een garde tot je een enigszins

grove puree hebt. Proef en voeg indien nodig zout en peper toe.

Pers de limoen uit in een kleine kom, snijd de serranopeper in dunne ringetjes en voeg ze toe. Voeg zout toe. Zet de saus en het chili-limoenmengsel apart.

Doe 2 eetlepels olie, de zonnebloempitten en het korianderzaad in een kleine koekenpan. Bak ze 1 tot 2 minuten op middelhoog vuur, tot ze goudbruin zijn; schud ze regelmatig om. Schep ze met een schuimspaan op een bord, voeg zout toe en laat ze afkoelen. Bewaar deze korianderolie.

Snijd het houtige uiteinde van de broccolistelen en schil ze met een dunschiller tot je bij de zachte, lichtgroene laag komt. Snijd de stelen overlangs door de roosjes in stengels van 1 centimeter dik. Sommige roosjes vallen eraf, maar dat geeft niet.

Zet een grote gietijzeren koekenpan op hoog vuur en doe de korianderolie en de resterende 3 eetlepels olie erin. Leg de stukken broccoli, indien nodig in gedeelten, met het snijvlak naar beneden in de pan en voeg zout toe. Schud ze om tot ze bedekt zijn, leg ze naast elkaar en bak ze zonder ze te verplaatsen ongeveer 2 minuten, tot de onderkant goudbruin is. Keer ze en bak ze nog 2 minuten, tot de andere kant ook bruin is. De broccoli moet iets zachter en flink verkleurd zijn.

Strijk de avocadosaus uit over een bord. Schep het chili-limoenmengsel erover en leg de broccoli erop. Strooi er zonnebloempitten en korianderzaad over en voeg een paar scheutjes chilisaus toe.