Zo kom je erachter wat je écht hoort te verdienen

Deze informatie komt niet alleen van pas als je een nieuwe baan zoekt en de onderhandeling aangaat, maar ook als je een salarisverhoging wil krijgen. En wie wil dat nou niet?

Wat precies je marktwaarde is, hangt natuurlijk af van een groot aantal factoren, waaronder je eerdere ervaring, opleidingsniveau en extra vaardigheden. Toch helpt het enorm om te weten wat anderen in een vergelijkbare situatie verdienen.

1. Check vacaturewebsites

Steeds meer bedrijven zetten een salarisindicatie in hun vacaturetekst. Dat is fijn, want de veelgebruikte term ’marktconform salaris’ is best vaag. Het kijken naar vacatures van een soortgelijke rol, helpt al een globale indruk te krijgen van wat je hoort te verdienen. Denk er wel aan dat de bedrijven die hier open over zijn, waarschijnlijk ook een goed salaris bieden. Het kan dus hoger zijn dan je gewend bent.

Vergeet de rest van de tips zeker niet, maar sla ook het checken van vacaturewebsites nooit over. Weten wat je ergens anders kunt krijgen, kan net het zetje zijn wat je nodig hebt om sterk in je schoenen te staan bij een onderhandeling.

2. Kijk of jouw salarisschalen openbaar zijn

Werkt jouw bedrijf met salaris- of loonschalen? Dan bestaat er een grote kans dat het loonhuis gewoon openbaar is en door medewerkers kan worden bekeken. Vaak wordt hier niet echt mee geadverteerd, maar kun je hier zeker naar vragen bij HR.

Dit is waardevol om twee redenen. Allereerst weet je dan hoeveel groei in salaris er nog mogelijk is binnen deze rol. Maar het is ook goed om te checken of jouw verantwoordelijkheden niet zoveel zijn veranderd dat ze inmiddels in een andere trede of schaal vallen. Deze informatie kan zomaar voor die salarisverhoging zorgen.

3. Doe research bij online tools

Gelukkig zijn er tegenwoordig meerdere online tools die je helpen bij het beantwoorden van de vraag ’Wat hoor ik te verdienen?’ Op websites als de Nationale Beroepengids en Glassdoor vind je salarisindicaties. Tools als Loonwijzer en PayScale gaan nog een stapje verder. Hier krijg je te zien hoeveel anderen in een soortgelijke situatie (met dezelfde ervaring, rol, et cetera) verdienen.

4. Praat met je collega’s

De hoogte van het salaris is vaak nog taboe. Maar waarom eigenlijk? Het zijn vooral de werkgevers die hier de vruchten van plukken. Natuurlijk is het niet leuk als je er tijdens een gesprek met je collega’s achterkomt dat je minder verdient. Dat is best pijnlijk. Maar ook waardevol: bij de volgende onderhandeling wéét je dat er ruimte is om te onderhandelen.