Ronddwalen in Deventer: tips voor een bezoek aan een van de oudste steden van ons land

Wat een heerlijk begin van een bezoek aan Deventer. We staan op het veerpontje dat met een sierlijke zwaai de IJsseloever verlaat en naar de stad oversteekt. Alsof het zo moet zijn, breekt net de zon door en worden de monumentale panden aan de overkant prachtig uitgelicht. Met de wind door de haren hangen we lekker over de reling.

Jammer dat het maar vijf minuten duurt. Een vrouw verzucht tegen haar echtgenoot: „Ik zou nog wel een uur willen doorvaren!” Maar dat zou ook weer zonde zijn, want de binnenstad van Deventer wacht. We nemen meteen de eerste straat rechts en verzeilen in de fotogenieke Waterstraat waar de bewoners hun prachtige pandjes extra mooi maken met bloempotten en andere versieringen.

Gotisch

Om aan het eind linksaf te slaan en op een prachtig plein (Grote Kerkhof) uit te komen. Tot voor kort was het een parkeerterrein, nu doet een nieuw strak ontwerp met grappige losse zitjes de enorme Lebuinuskerk nog mooier uitkomen. Om het plein heen een keur aan (verwarmde) terrassen, hotels en restaurants. De gotische hallenkerk was in de middeleeuwen de hoofdkerk van de stad.

Op deze plek stond in 768 al een kerk. Een houten exemplaar, gebouwd door missionaris Lebuinus. De plek aan de IJssel is al vanaf de 9e eeuw continu bewoond en in de 11e en 12e eeuw was Deventer een van de belangrijkste handelsplaatsen van wat nu Nederland is. Eind 13e eeuw sloot Deventer zich bij het Hanze-verbond aan en eind 15e eeuw werd economisch gezien het hoogtepunt bereikt.

In de fotogenieke straten van de binnenstad huizen bijzondere specialiteitenwinkels.

Wat resteert, is een prachtige binnenstad met maar liefst 500 monumenten zoals de fotogenieke Waag aan de Brink. Rond de Brink zijn meerdere belangrijke adresjes te vinden zoals de Deventer Koekwinkel, het Speelgoedmuseum en de VVV. Deventer is het best te verkennen door gewoon lekker rond te dwalen. De binnenstad met de nauwe, kronkelende straatjes is autovrij.

In dit gebied allemaal kleinschalige, unieke specialiteitenwinkeltjes. Bijvoorbeeld de Borstelwinkel, de oudste winkel van Nederland met maar liefst 200 verschillende soorten borstels. Koning Willem heeft een collectie van 4000 spellen en honderden puzzels. Zelf brengen we een aangenaam half uurtje door bij Das Gute ist immer da!, een lekker volgepakt antiquariaat met onder meer een collectie topografische schoolwandkaarten.

De Deventer Koekwinkel is een must. Ⓒ Jildou Dantuma

Boeken

Want Deventer is natuurlijk boekenstad. Op 6 augustus wordt de jaarlijkse Boekenmarkt gehouden, de grootste van Europa. Langs de IJsselkade en in de binnenstad staan maar liefst 878 boekenkramen. Tijdens het komende Hanzejaar dat op 1 april van start gaat, wordt het Hanze-DNA, het tonen van lef en ondernemerschap, gevierd. Met een technologisch showcasefestival, theater, exposities en volop feesten tijdens de Hanze Havendag en de Museumnacht 24H Hanze.

We verlaten Deventer zoals we begonnen: met het pontje. Toepasselijk, want de brede IJssel is immers de reden dat deze stad eeuwenlang tot bloei kwam en ook heden ten dage nog een bruisende bestemming is.

Doen!

Kleurige kunst

Een kleurrijke muurschildering op de hoek Kleine Overstraat/Treurnietsgang.

Het doel is de komende jaren minstens vijftig ’murals’ op verrassende plekken in de stad te realiseren. Een heel fraaie is die op de hoek Kleine Overstraat/Treurnietsgang.

Deventer wordt afgebeeld als typische marktstad met de geheel eigen producten kruidkoek en stokvis. Grappig: de vrouw die model heeft gestaan, werkt bij de VVV en de afgebeelde jongen is haar zoon.

deventer.info

Speels museum

De grootste speelgoedcollectie van Nederland is te zien in twee sfeervolle koopmanshuizen uit de Hanzetijd. De afgelopen (corona)jaren is het Speelgoedmuseum aan de Brink 47 geheel vernieuwd en er zijn nu niet alleen dingen te zien, maar vooral te doen.

hetspeelgoedmuseum.nl

Lekker varen

De IJssel oversteken met Pontje Deventer. Echt de mooiste manier om de stad te naderen, met fraai uitzicht op de eeuwenoude gevels en daarachter de toren van de Lebuinuskerk. Bijkomend voordeel: op parkeerterrein De Worp kan gratis worden geparkeerd. De pont vaart tussen 08.00 en 23.00 uur, op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 10.00 uur: niet volgens een vast schema. Een retourtje kost 1,70 euro.

pontjedeventer.nl

Omhoog!

Het plein rond de imposante Lebuinuskerk (Grote Kerkhof 38) is compleet gerenoveerd en autovrij, zodat de Romaanse kerk prachtig uitkomt. De toren kan in de zomer worden beklommen: 220 treden omhoog voor een prachtig uitzicht. In de kerk zelf is een crypte te bezoeken en zijn wand- en gewelfschilderingen te zien.

lebuinuskerk.nl

Winkelstraten

Het Bergkwartier en de Overstraten herbergen tientallen specialiteitenwinkels en galeries. Papierliefhebbers kunnen Alternote (Kleine Overstraat 30-32) niet overslaan. Secrets of Life (Vleeshouwerstraat 8) herbergt een prachtige collectie stenen, fossielen en sieraden.

alternote.nl

facebook.com/SecretsofLifeNederland

Met de chopper

Met een hippe e-chopper snel en energiezuinig op verkenning.

De stad op een unieke en snelle manier verkennen? Huur een hippe e-chopper bij GOGO Rent aan de Schonenvaarderstraat 8A. De elektrische choppers ogen dankzij het innovatieve ontwerp als stoere motoren.

gogorent.nl

Eten, drinken, slapen

Andere koek

Een bezoek aan Deventer is niet compleet zonder een stuk Deventer Koek (Bussink Koek) te hebben geproefd. Bij het binnenrijden van de stad zien we al de fabriek waar met de tekst ’Hier zit je gebakken!’ personeel wordt geworven... Bij de Deventer Koekwinkel aan de Brink 84 is een authentiek ingerichte koffie- en theeschenkerij te vinden, waar ook cadeaupakketten met het bekende product te koop zijn.

deventerkoekwinkel.nl

Biertje?

Een lekker biertje in proeflokaal/brouwerij DAVO.

In een oude molenfabriek aan de Sluisstraat 6 is bierbrouwerij annex proeflokaal DAVO gevestigd. Lekkere biertjes proeven en kopen in een industriële omgeving.

davobieren.nl

Slapen

Het zeer centraal gelegen hotel In het Huis van Deventer (Grote Kerkhof 5) biedt zeven city lofts die door kunstenaarsduo Space Cowboys zijn ingericht. Ook beschikt het hotel over andere overnachtingsmogelijkheden, bijvoorbeeld een jachthuis in het buitengebied en een eenkamerhotel in het Havenkwartier.

hotelinhethuisvandeventer.nl

Bijzonder eten

In Deventer weten ze het zeker: krijgt er ooit een plaatselijk restaurant een Michelinster, dan is het The Lemon Tree (Grote Poot 1). Fine dining met culinaire verrassingen in een bijzondere omgeving met een echte chef’s table. Hier proef je niet alleen het menu van de chef, maar kun je ook nog eens ervaren hoe alles wordt gemaakt en de topkoks recht in de ogen kijken. Een gewone tafel is natuurlijk ook mogelijk. Geheel in stijl overnachten kan desgewenst in het bijbehorende The Lemon Suites.

thelemontree.nl

Bewoond eiland

Op het Vogeleiland (vlak bij het station) is Parkcafé Mees (Stationsstraat 2) gevestigd. Huisgemaakte taarten, lunches en borrelplanken op een sprookjesachtige plek. Het Vogeleiland werd in 1888 ontworpen als onderdeel van het Rijsterborgerpark. Er zijn indrukwekkende bomen met wonderlijke wortelstelsels, romantische stapelmuurtjes en een ’wasberengrot’ te vinden. Het historische stukje Deventer wordt onderhouden door vrijwilligers.

meesdeventer.nl

Vanaf het water

Wie na het pontje de smaak te pakken heeft: Havensloep Deventer organiseert leuke uitjes op de IJssel. Alles is mogelijk, van een culinaire vaart voor twee personen tot gezellig borrelen voor een groep. In de winter is de sloep die met een kapitein wordt verhuurd, overdekt.

havensloepdeventer.nl

Met uitzicht

Uitzicht vanuit het Pillows Luxury Boutique Hotel Aan De IJssel.

Vanuit het Pillows Luxury Boutique Hotel Aan De IJssel hebben de gasten een prachtig uitzicht op de skyline van Deventer. Het prachtige pand, gelegen naast de opgang naar het pontje, stamt uit 1862.

pillowshotel.com

Duurzame happen

Samen bewuster de wereld een beetje mooier maken via eten: dat is het concept van bakery/café Sync Ok (Broederenstraat 29). In de groene huiskamer wordt het voedsel duurzaam gekweekt midden in de zaak. Ontbijt, lunch, gebak, borrel: alles is vers bereid, vegan en glutenvrij. Ook veel noten-, soja- en suikervrije lekkernijen.

sync-ok.nl