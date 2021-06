Vooral millennials willen in ’het nieuwe normaal’ een nieuw huisdier, kat favoriet

37% van de Nederlanders zien katten als het ideale ’lockdownmaatje’. 34% heeft liever een hond en 17% een vogel. Dat blijkt uit een onderzoek van online vergelijker Pricewice onder 1000 respondenten.

Vooral generatie Z (de generatie die geboren is tussen 1996 en 2010) en millennials (geboren tussen 1980 en 1995) zijn in het afgelopen jaar eigenaar geworden van een huisdier.

Corona en het nieuwe werken

De vraag naar huisdieren steeg enorm in het coronajaar. Psycholoog Jeffrey Wijnberg vertelde eerder al aan deze krant dat hij de positieve effecten zag van een huisdier in deze crisis. „Je raakt niet verstrikt in je eigen angsten en somberheid, want een huisdier vraagt op alle mogelijke manieren aandacht, wat voor veel afleiding zorgt.”

Een huisdier vraagt bovendien om structuur en ritme, wat bij veel mensen veelal was weggevallen. „Een dier verzorgen en uitlaten dwingt jou tot eenzelfde structuur”, aldus Wijnberg. „Structuur en ritme zijn belangrijk voor je mentale gezondheid.”

Nu we langzaamaan teruggaan naar ’normaal’ lijkt het nieuwe werken voor veel millennials dé reden om een dier in huis te nemen, zo stelt Arno Baas, specialist in schadeverzekeringen. Hij ziet een toename in de vraag naar een dierenverzekering. „Meer thuis zijn betekent ook meer tijd en aandacht voor een huisdier. Dat perspectief is voor veel mensen de doorslaggevende factor om nu dan toch een dier in huis te nemen.”

Zorgen in asiel

De trieste realiteit is overigens óók dat veel mensen het dier dat ze in de lockdown in huis hebben gehaald, nu (weer terug) naar het asiel brengen. Zo was in Amsterdamse asielen het aantal teruggebrachte dieren de afgelopen weken veel hoger dan vorig jaar. Asielen zetten in schrap voor de vakantieperiode, want die kan weer zorgen voor een toestroom van het aantal achtergelaten of naar het asiel gebrachte dieren.