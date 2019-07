Lezersreis: vaartocht langs paling en tuinen

Midden in het Groene Hart, tussen Amsterdam en Leiden, liggen de prachtige Kagerplassen. Met vele eilandjes, waaronder het bewoonde eiland Kaag, is hier van alles te zien. De omgeving kenmerkt zich door uitgestrekte weidelandschappen, tientallen molens en pittoreske dorpen.

Paling en drijvende tuinen

De afvaart voor de Paling en Tuinentocht is vanaf Leiderdorp of Warmond. Van daaruit varen we over de Kagerplassen richting Leimuiden en Burgerveen. We passeren onder meer het fraaie Warmondse theekoepeltje, bekend van de koninklijke fotosessie aan het begin van het vakantieseizoen in 2017.

Via Leimuiden en Burgerveen varen we de weidse Westeinderplassen op, waar bijzonder veel meervallen voorkomen. Hier varen we dwars door de drijvende tuinen van Aalsmeer.

Op de terugweg stoppen we bij de palingrokerij van Eveleens. Hier kunt u heerlijke gerookte visspecialiteiten kopen en een kijkje nemen in de rokerij van het bedrijf.

Tijdens de vijf uur durende rondvaart is een kleine kaart beschikbaar voor een hapje en een drankje. U meert rond 15:30 weer aan bij de locatie waar u eerder op de dag bent vertrokken.

Volwassenen: €20 p.p. (normaal €25)

Kinderen*: €15 p.p (normaal €20)

*t/m 12 jaar

E-mail: info@rederijvanhulst.nl

Telefoonnummer: 071 – 250 19 00