Deze luxe elektrische SUV moet minder dan €40.000 kosten

Fisker is in ons land een bekend merk. Het merk produceerde met de Karma een van ’s werelds eerste luxe plug-in hybrides, die je in Nederland vaak zag rondrijden. Op die auto maakte het bedrijf echter veel verlies, waardoor het merk in 2013 failliet werd verklaard. Maar in 2016 werd er door Henrik Fisker opnieuw een merk opgericht, onder de naam Fisker Inc.

Al snel beloofde hij dat er in 2019 een nieuwe elektrische auto met ’de allergrootste actieradius ooit’ zou verschijnen. Die auto hebben we tot nu toe nog niet gezien. Toch kondigt Fisker dit jaar weer een nieuwe auto aan, in de vorm van een baanbrekende en luxe SUV.

De nieuwe auto van Fisker moet er in 2021 staan. De SUV krijgt twee elektromotoren die minimaal 80 kW produceren. Een volle accu zou betekenen dat de auto 480 km ver kan komen. De nieuwe Fisker wordt volgens het merk zelf een zeer luxe auto. En dat alles kost dan minder dan €40.000. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Aan het einde van dit jaar komt er een rijdend prototype, aldus Fisker. Waar die auto gebouwd wordt, is echter nog steeds niet duidelijk.

Wilt u meer weten over deze Fisker SUV, lees dan verder op Autovisie.nl.