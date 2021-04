Relatietherapie met een knipoog

Dat betekent niet dat alles perfect is, want net als bij een kind in een scheiding, is de aandacht niet altijd even goed verdeeld.

Wat is het?

It Takes Two vertelt het verhaal van Cody en May die een liefdeloze relatie hebben. Aan het begin van het spel besluiten ze dan ook te scheiden, wat ze daarna aan hun dochter Rose vertellen. Daarna worden Cody en May door een vloek omgetoverd in twee poppen die door hun dochter Rose gemaakt zijn. Wat volgt is een avontuur door hun eigen huis en tuin om hun relatie te herstellen. Het is een spel dat je volledig samen moet spelen, het is onmogelijk om in je eentje door het spel heen te spelen, wat alleen maar bijdraagt aan de ervaring van het spel.

De maker heeft It Takes Two zelf omschreven als de eerste romantische komedie in de vorm van een spel. In de filmwereld is de romantische komedie natuurlijk een best wel bekend genre, denk bijvoorbeeld aan films zoals Forgetting Sarah Marshall of PrettyWoman. Toch is het genre nooit eerder in de vorm van een spel gebruikt, wat best raar is, gezien de populariteit van het genre. Met It Takes Two hebben we niet alleen het eerste spel dat gebruik maakt van het romantische komedie genre, maar ook nog een spel dat laat zien dat het genre zich uitstekend leent voor het medium.

Is het wat?

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel simpel, het is namelijk een volmondig ja! It Takes Two zal jou en de persoon met wie je speelt urenlang vermaken met alle leuke grappen en verwijzingen naar andere populaire media waar het spel vol mee zit. Daarnaast zijn alle levels schitterend vormgegeven, creatief en bieden ze veel afwisseling. It Takes Two heeft ook wel een diepere boodschap en weet heel goed te benadrukken wat echt belangrijk is in een gezonde relatie. Het pratende therapieboek dokter Hakimzal je in ieder geval regelmatig, op hilarische wijze, duidelijk maken wat ervoor nodig is om een relatie te laten slagen.

Het avontuur dat je doorspeelt is dan ook eigenlijk een grote sessie relatietherapie. Mocht je dus helemaal gestoord worden van je partner in de lockdown doordat jullie iedere dag op elkaars lip zitten, dan is It Takes Two ook zeker het overwegen waard. Al is het maar omdat het spel je regelmatig de kans geeft om elkaar te pijnigen. Hoewel het nu allemaal best wel perfect klinkt, is er toch een klein minpuntje te vinden in It Takes Two. De aandacht is namelijk niet gelijk verdeeld over de verschillende levels en dat is toch wel jammer. Sommige gebieden waar het avontuur zich afspeelt lijken heel lang te duren en dan voelt het toch een beetje alsof je in de wachtkamer bij de therapeut zit met allemaal tijdschriften die je eerder al gelezen had.

Pluspunten

+ Meeslepend verhaal

+ Schitterende vormgeving

+ Veel variatie

+ Propvol leuke verwijzingen en minigames

+ Diepgaande karakters

Minpunten

- Soms duren levels iets te lang

Conclusie

It Takes Two is momenteel het enige spel dat relatietherapie daadwerkelijk ontzettend leuk weet te maken. Laat dat ene nadeeltje je niet afschrikken, want It Takes Two is stiekem eigenlijk gewoon een meesterwerk dat zeker de moeite waard is om even te spelen. Zeker als je een tof spel zoekt dat je met iemand anders helemaal door kan spelen, is It Takes Two gewoon simpelweg een aanrader en niet te missen. Voordeel is ook dat je met de zogeheten Friend Pass het spel maar een keer hoeft te kopen en daarna online met een vriend, die dan niet hoeft te betalen, het hele spel door kan spelen. Zo is It Takes Two ook nog eens corona-proof.

Deze review is in samenwerking met XGN.NL.