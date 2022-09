Dagrecept: Stoof van parelgerst en zoete aardappel met frisse salsa

Bijvoorbeeld als rijstvervanger, in de soep, salades maar hij past ook in stoofschotels. Deze zomerse versie met frisse salsa, van Jo Pratt uit haar boek De Flexitariër (Becht) is licht maar verzadigend. Verwarm de olijfolie in een hoge koekenpan en bak daarin de ui, knoflook, komijnzaad en paprikapoeder op laag vuur in 8-10 minuten kleverig/goudbruin. Voeg de parelgerst toe en roer die 30 seconden door de pan, voeg de bouillon toe.

Leg het deksel erop en laat 10 minuten sudderen. Snijd de zoete aardappel in stukjes van 2-3 cm en doe deze met de tomatenpuree in de pan. Laat zo’n 15 minuten (deksel erop) koken, tot de 1aardappel gaar is. Breng op smaak met zout en peper en voeg eventueel meer bouillon toe. Meng alles voor de salsa, maak af met zout en peper. Serveer hem bij de stoof en garneer met verkruimelde feta.

Nodig voor 4 personen:

- 2 el olijfolie

- 1 ui (gesnipperd)

- 2 tenen knoflook (geperst)

- 2 tl komijnzaad

- 1 tl pikant gerookt paprikapoeder

- 275 g parelgerst

- 750 ml groentebouillon

- 650 g zoete aardappels (geschild)

- 1 el tomatenpuree

- 200 g labneh of feta

Salsa:

- 75 g radijsjes (plakjes)

- 5 lente-uitjes (gesnipperd)

- 3 tomaten (zonder zaadlijst, in stukjes)

- sap van 1 limoen

- hand fijngehakte koriander

- 2 el extra vierge olijfolie