Dit is volgens een expert hét geheim van een goede hamburger

Een hamburger is een hamburger, zul je denken. Nou, als ervaringsdeskundige kan ik u vertellen dat dit niet het geval is!

Als er iets vervelend is, dan zijn het – voor mij persoonlijk – hamburgers waarvan het vlees zo is aangepakt dat het meer op een gehaktbal lijkt. Het percentage vet in het vlees is ook een belangrijk element, maar daar komen we later op terug.

Terug in de tijd. Waar komt de hamburger precies vandaan? Het ligt voor de hand dat het gerecht is vernoemd naar de stad Hamburg waar deze ’platte gehaktbal’ vandaan komt. Deze werd door Duitse emigranten meegenomen naar de Verenigde Staten.

Arme bevolking

Schrijfster Theodora Fitzgibbon stelt in haar boek The food of the western world dat het ging om emigranten aan boord van de Hamburg-Amerikalijn. „Ze brachten Hamburgs rundvlees mee dat gezouten en soms licht was gerookt; ideaal voor een lange zeereis. Omdat het hard was, werd het fijngehakt en soms gemengd met geweekte broodkruimels en gesnipperde ui.”

Het gerecht raakte in de Verenigde Staten vooral onder de armere bevolking geliefd. Kort na de introductie werd het Hamburg steak genoemd, later verbasterd tot hamburger.

Een leuk gegeven is dat chef-kok Charles Ranhofer van het beroemde restaurant Delmonico’s in New York in de negentiende eeuw een recept voor Beef steak Hamburg style serveerde. In zijn recept werd het rundergehakt van ossenhaas gemengd met runderniervet en beenmerg en vervolgens op smaak gebracht met zout, peper en nootmuskaat.

Het beroemde broodje volgde pas in 1912, waarna het gerecht nog populairder werd. Sinds de jaren 30 is de hamburger de meest geliefde snack in de Amerika!

Inmiddels komen we de hamburger overal in vele vormen tegen. Toch luisteren de regels voor een lekker exemplaar nauw, weet Olaf Oldenburg, chef-kok en oprichter van hamburgerrestaurant Ter Marsch en Co. in Rotterdam en Amsterdam.

Het begint met het vlees. „Gebruik geen gehakt uit de supermarkt, maar ga naar de slager en vraag naar rundvlees uit de borst of de nek om te malen”, aldus Oldenburg. Hierbij speelt het vetpercentage een belangrijke rol. „Die moet ongeveer 30 procent zijn, want vet geeft smaak. Je moet de witte stukjes vet nog kunnen zien.”

Wat kruiding betreft hoef je niet gek te doen, met peper en zout kom je een heel eind „Te veel kruiden overheersen de smaak van het vlees. Je ziet dat de burgers uit de supers flink gekruid zijn, een manier om de smaak van het vlees te maskeren. Wij hebben burgers van zo’n 160 à 170 gram. Je kunt ze eenvoudig vormen met een rond stekertje.”

Het is belangrijk dat je een loeihete grill of barbecue hebt staan en van de burgers afblijft nadat je ze erop hebt gelegd. Oldenburg: „Als je ze te veel beweegt, krijg je niet die lekkere korst. Bij een goed hete barbecue en een burger van 2 centimeter dik heb je aan één minuut per kant genoeg. Zelf vind ik medium rare het lekkerst, veel gasten hebben hun burger wat langer gebakken. Geen probleem omdat het vlees vet genoeg is.”

Sappen

Daarna moeten de burgers een paar minuten rusten. Net als bij een steak wil je dat de sappen zich over het vlees verdelen, anders lopen die eruit als je je mes erin zet.

Het broodje maakt ten slotte de burger af. „Wij gebruiken hiervoor brioche”, vertelt Oldenburg. Over de opbouw lopen de meningen uiteen. „Wij leggen de sla, tomaat en rauwe, extra dun gesneden ui onder de burger, kaas en spek gaan bovenop zodat de afzonderlijke smaken bij elkaar passen.” Qua toppings kun je losgaan, maar liever geen gekaramelliseerde ui. „Ui is al zoet van zichzelf, te veel zoet gaat ten koste van dat mooie vlees.”