Veel zalven en crèmes onvoldoende effectief: ongekend groot dermatologisch project opgezet in Nederland

Premium De Kwestie

’Bereid immuunsysteem voor op nieuwe pandemie’

Staatssecretaris Van Ooijen schreef de Kamer hoe hij de volksgezondheid wil bevorderen. Over het immuunsysteem, waarover in coronatijd zoveel te doen was, wordt in de brief niet gerept. Wetenschappers vinden dat de overheid ’pandemieparaatheid’ moet prediken.