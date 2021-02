’Waarom is iedereen toch zo gek op Berlijn?’

Die ene magische reis, die dramavakantie en altijd in de koffer: reizigers delen hun ervaringen. Deze week: Gabriëlle van der Lee (25) freelance blogger, webdesigner en tekstschrijver.

Lesje geleerd

„Tijdens een mooie camperreis met mijn ouders en vriend in Canada reden we een dagje naar Amerika. Op de terugweg werd ons visum niet uit het paspoort gehaald. We hadden dit te laat door en moesten uiteindelijk in Ottawa naar de ambassade om het visum te laten verwijderen.”

Langste/verste reis

„Dat moeten de Gili eilanden zijn, in Indonesië, ruim 11.000 km van Amsterdam. Na een reis via Sumatra en Bali kwamen we na een lange boottocht aan. Een paradijs op aarde, zeker de onderwaterwereld.”

Ultieme gadget

„Een herbruikbare fles. Koude dranken blijven wel twee dagen koud en warme dranken ongeveer tien uur goed op temperatuur. Ideaal tijdens een lange reis dag of als je een wandeling gaat maken. Ook nog eens duurzaam in plaats van steeds plastic flessen.”

Gekste ooit

„Tijdens een reis naar West-Kalimantan waren we aanwezig bij een bezoek van de sultan. Hij kwam naar een afgelegen dorp. Ik ben een lange Hollandse vrouw die ze in dit dorp zelden zagen. Hoewel de sultan eigenlijk de aandacht moest krijgen, stond er uiteindelijk een rij om met mij op de foto te gaan. Een ervaring!”

Altijd mee

„Zonder mijn camera ga ik niet op pad. Heerlijk om foto’s te maken en zo thuis alles te kunnen herbeleven. En mijn snorkel. Ik lig het liefst dagen achter elkaar met mijn hoofd onder water.”

Gekste voedsel

„In Scandinavië is het normaal om rendier te eten, maar elanden zijn een stuk groter en daardoor lastiger te bejagen. Elandenbiefstuk is dan ook erg schaars. In Finland konden we eland bestellen. Ontzettend lekker, een combinatie van eend en konijn.”

Mooiste ontmoeting

„Pong Kitti werkte in Thailand in het hotel waar wij verbleven. We raakten met hem aan de praat en hij heeft ons Bangkok laten zien. Zo’n vijf jaar later hebben we nog steeds contact met hem.”

Beste advies

„Elke dag een beetje cola drinken zodat je minder last van je buik en darmen krijgt. Normaal drink ik het vrijwel nooit.”

Overschat

„Berlijn had geen leuke sfeer. Misschien verbleef ik in het verkeerde gedeelte, maar ik begrijp echt niet waarom iedereen zo gek op Berlijn is.”

