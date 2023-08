’Na een uur vol gas varen komen we in een waterparadijs met eigen Kalverstraat’

Je allereerste bootje vergeet je nooit meer. Bij mij was dat zo’n goedkoop polyester ding van een paar honderd gulden met een motortje van 3,5 pk. In de basis niet snel, maar we hadden een heel goedkope oplossing om daar toch hard mee te gaan.

We ritselden ergens een stuk pvc-afvoerpijp en schoven die om de gashendel van de buitenboordmotor. Zo konden we voorin gaan zitten en vol gas geven door met die afvoerpijp de gashendel open te draaien en te sturen. Doordat je lichaamsgewicht opeens voorin de boot zat, ging de boeg weer snel naar beneden en ging je óver het water in plaats van erdoorheen. Dat noemde je in plané gaan en dat snelvaren voelde voor mij als laagvliegen.

Ik was er gek op en nog maar een jaar of twaalf. We woonden in een dorpje aan het merengebied De Wieden in Overijssel. De vrijheid op het water was zoveel groter dan op straat waar voetballen al snel klagende buren opleverde en brommer rijden nog niet mocht. Op het water had je geen buren maar wel vrienden met een bootje.

Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Politie

In de jaren 80 verhuisde ik naar Loosdrecht waar ik de plassen leerde kennen. En ook de rijkspolitie die daar met een Boston Whaler toezicht op de snelvarende speedboten hield, want je mocht met een vergunning snelvaren. Zowel dat snelvaren als die stoere Boston Whaler die de bijnaam unsinkable legend had, ben ik nooit vergeten.

Toen ik eindelijk groot was, kocht ik zelf een Boston Whaler om daarmee over het water te vliegen. Nota bene een oude politieboot met niet één, maar twee buitenboordmotoren. Daarmee op de Loosdrechtse Plassen varen zou de droom vervolmaken.

Zo gaat de boot op de trailer en rijden we naar Loosdrecht. Daar gaan we via de botenlift van Watersportbedrijf Dirkse aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk te water. Dirkse probeert me nog te verleiden met dure speedboten waarvan mijn actiehart sneller gaat kloppen.

Reusachtig

Mijn eigen bootje krimpt wanneer hij peilt of ik interesse in een Infanta RIB van 9 meter met twee reusachtige buitenboordmotoren van elk 300 pk heb. Blij met mijn 5,10 meter lange Boston Whaler met slechts 90 pk laat ik die reuzenrubberboot snel achter me en vaar ik vanuit de haven de derde van de vijf Loosdrechtse Plassen op.

Gewapend met een snelvaarvergunning varen we tussen de buien door met meer golven dan andere watersporters. Toch is de waterkant de mooiste kant van Loosdrecht. Vanaf de weg zie je vooral heel veel hekken met bordjes ’privé’ en lelijke loodsen. Vanaf het water openbaart Loosdrecht zich in al haar pracht met even mooie als onbetaalbare villa’s, maar ook met schitterende natuur en eilandjes.

Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Vliegen over golven

Wanneer de haven 100 meter achter ons ligt, duw ik de gashendels van de buitenboordmotoren helemaal naar voren. Dan klimmen we met twee keer 45 pk uit het water. Boven de 20 km per uur ontmoeten de hekgolven elkaar achter de boot als oude vrienden en loopt de snelheid op tot bijna 60 km per uur. Heerlijk, we vliegen over de golven en dat vrijheidsgevoel van toen is er nog steeds.

Het is vandaag lekker uitwaaien en met zo’n speedboot zie je in korte tijd veel van de plassen. Ook kun je waterskiën of wakeboarden. Met een sloep kost een tochtje van de eerste naar de vijfde plas al gauw meer dan een half uur, wij doen hetzelfde in nog geen tien minuten.

Kwajongens

De Loosdrechtse Plassen zijn sowieso minder groot dan de Vinkeveense Plassen en zijn vergeleken met de Friese meren zelfs klein te noemen. Daardoor wel gezellig want je ziet altijd wat, zeker als het drukker is. Sommige eilanden zijn openbaar en zo kun je kiezen of je op Geitekaai gaat zonnen, een balletje op Weer gaat trappen of wat op De Meent gaat eten. Heb je geen bootje, dan kun je je handdoekje leggen op de grote recreatiestrook aan de vijfde plas of op het kleine verborgen Vuntus-strandje in Oud-Loosdrecht.

Wij springen als kwajongens van golf naar golf. Staand om de klappen met gebogen knieën op te vangen met het zwemvest aan en het dodemanskoord om de pols. Als je valt of overboord gaat, dan stopt de motor tenminste. Want het is heel lullig en gevaarlijk als je boot onbemand blijft doorvaren... Kijk maar eens op YouTube.

Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Na een uurtje bijna vol gas spelevaren komen we tot rust in de oase die Kievitsbuurt heet. Die bestaat uit trekgaten en landtongen die ooit door veenwinning zijn ontstaan. Het waterparadijs heeft zelfs een eigen Kalverstraat. Zonder winkels maar met pittoreske, historische houten huisjes die je alleen met de boot kunt bereiken.

Klein Curaçao

Voor de drukte en gezelligheid moet je aan de eerste plas zijn. Daar aan de Oud-Loosdrechtsedijk is het grote Ottenhome met zijn grote terras en vele huurzeilboten verdwenen, maar er is nu een soort klein Curaçao met gekleurde houten geveltjes ontstaan. Daar kun je op een terras wat drinken en er zijn wat winkeltjes. Dat er veel nieuw geld met de verkoop van dure appartementen is verdiend, is duidelijk.

Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Wel is er wisselgeld voor de gewone mens die de bereikbare waterkant moest inleveren. Iedereen kan nu met fiets en al aan boord stappen van een rondvaartboot die vanuit deze Porseleinhaven regelmatig vertrekt.

Ook kun je er doorsteken via een van de twee waterdoorgangen naar de natuurplas die Vuntus heet. Daar mag je niet snelvaren, maar kun je kano’s en zeilbootjes huren om weer een mooie kant van Loosdrecht te ontdekken.