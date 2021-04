Oorlog om profvoetbal

Onder aanvoering van Bram Appel komen de Nederlandse internationals in maart 1953 het veld op voor de benefietwedstrijd tegen Frankrijk voor de watersnoodramp. Achter Bram Appel loopt keeper Frans de Munck en achter hem Cor van der Hart. Ⓒ FOTO ANP

De verontwaardiging over de voorlopig gesneuvelde Super Liga doet denken aan de ophef over de introductie van betaald voetbal in Nederland, zo’n zeventig jaar geleden. „Ja, maar met dat verschil dat de KNVB er mordicus tegen was maar het grote publiek erachter stond”, zegt historicus Gerrit Valk.’