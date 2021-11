Lifehack Dit is een van de favoriete producten van topkok Chiel Sap

Door Pieter Nijdam Kopieer naar clipboard

Ⓒ 123rf

We zitten in het staartje van het eekhoorntjesbroodseizoen (mooi scrabblewoord). Het is een van de favoriete producten van topkok Chiel Sap van Le Sable in Veldhoven. De prachtige boleten zijn er doorgaans van september tot december.