Lezersvraag: wat te doen tegen schimmel in de kast?

Ko: „In een chalet dat we hebben gekocht, ontdekten we in twee kledingkasten zwarte schimmel op de achterwand.”

Zamarra: Schimmel laat zich meestal goed verwijderen met een (liefst chloorvrije) schimmelreiniger.

Krakende vloer

Bijnkers: „Na ruim 20 jaar is mijn houten lattenvloer gaan kraken.”

Zamarra: Dat kan verschillende oorzaken hebben zoals beweging tussen vloerplaten en vloerbalken (dan moet de vloer open) of beweging tussen twee houten planken naast elkaar. In het laatste geval kan het helpen om lijm in de naad van de vloerdelen te laten lopen. Laat u bij de bouwmarkt over de lijm adviseren.

