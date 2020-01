Reizen naar VK na Brexit? No problem!

Ⓒ Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

Stonehenge, Wiltshire

Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images

Het blijft een raadsel, dit primitieve, mythische bouwwerk uit ~2500 v. Chr. in het Engelse Wiltshire. Nog steeds weet niemand precies hoe en waarom deze reusachtige stenen zijn neergezet. Eén ding is zeker: Stonehenge werkt als een magneet op toeristen die het prachtige landschap tijdens zonsopgang en -ondergang bezoeken om te genieten van de mysterieuze sfeer.

Giant’s Causeway, Belfast

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Duizenden rotsblokken in Belfast vormen samen een pad van stenen in zee. Volgens de legende heeft de reus Finn McCool het aangelegd om zo naar zijn geliefde in Schotland te kunnen gaan. De echte reden waarom de stenen zijn ontstaan, is hier wel duidelijk: bij een vulkaanuitbarsting zo’n 60 miljoen jaar geleden. Game of Thrones-fans komt dit UNESCO Werelderfgoed misschien wel bekend voor, onder de naam ‘Iron Islands’ in de serie.

Eden Project, Cornwall

Ⓒ Hollandse Hoogte / Annemiek Mommers

De grote koepels lijken een decor van een science-fiction, maar dat is het niet. Ontdek het grootste indoor regenwoud ter wereld in Cornwall nabij Plymouth. In deze grote botanische tuin groeien meer dan een miljoen planten, waaronder 5000 verschillende soorten. In dit groen paradijs bevinden zich ook allerlei dieren en insecten die dienen als biologische bestrijder tegen plaaginsecten.

Lake District, Cumbria

Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images

Het populairste park van Groot-Brittannië. De 3200 kilometer aan wandel- en mountainbikepaden en tientallen meren om te kajakken en zeilen, maken het prachtige natuurgebied van bergen en meren een echte outdoor speeltuin. De bergen rondom de meren liggen op 900m boven zeeniveau en zijn de hoogste toppen van Engeland. Het nationaal park werd bovendien in 2017 gekroond tot UNESCO Werelderfgoed.

Romeinse baden, Bath

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Het is geen toeval dat deze antieke Romeinse baden gelegen zijn in het stadje ‘Bath’. De naam kent haar oorsprong uit de 1e eeuw toen de Romeinen besloten er een nederzetting te plaatsen. Ontdek de ingenieuze architectuur dat het verwarmde water langs kloven laat stijgen naar de baden. De ondergrondse baden werden tot in de 5e eeuw steeds verder ontwikkeld. Baden als een échte Romein, is jammer genoeg niet toegestaan.