Bentley’s jubileumlimousine – Sjoerds Weetjes 146

Natuurlijk heeft Bentley’s grondlegger Walter Owen anders dan de inmiddels 100 jaar oude merknaam niets van doen met de hedendaagse modellen, maar een directe link tussen de ‘WO’ en de tot 100 stuks gelimiteerde Mulsanne WO Bentley by Mulliner Edition is er wel degelijk. In elk exemplaar uit de speciale jubileumreeks bevindt zich een stuk krukas van Walter Owens voormalige company car. Hoe bijzonder was die historische Bentley? En wat betekent de auto vandaag de dag? Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen geeft je het antwoord.

