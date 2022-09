Verdorde planten afknippen, kan dat zomaar?

Nee, want deze straks compleet verdorde planten hebben wel degelijk een functie. Ze beschermen de plant tegen vorst. Bijkomend voordeel is dat de restanten de grond bedekken zodat er geen onkruidzaden kunnen wortelen.

Het afgestorven bovengrondse deel hoeft eigenlijk pas voor het volgende bloeiseizoen te worden weggehaald, ergens in maart. Houd wel het weer in de gaten; stel het bij strenge vorst nog even uit. Snoei de plant tot maximaal 20 centimeter boven de grond af. Kijk goed uit dat u geen nieuwe scheutjes beschadigt. Knip het restant in stukken en laat het liggen, dat is goed voor de bodem. Wintergroene vaste planten hoeven trouwens niet altijd te worden gesnoeid, dat is per soort verschillend.