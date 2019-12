Recept van de dag: Hollands-Indische eieren

Op een bepaald moment wil een dame van Russische afkomst beslist de techniek van de Indische vijzel doorgronden. Met grof geweld begint ze met de ulekan in de tsobek te duwen. Opeens, je weet nooit waar ze vandaan komen, staat er een oude Indische vrouw, tussen haar en de kraam, ze legt haar hand op die van de andere en zacht, heel zacht voert ze die met de ulekan door de tsobek tot de boemboe perfect is. De Russische kijkt pas na een paar minuten stomverbaasd op. Wat is haar nu overkomen?

Nodig:

• 3 dl slaolie

• 1 grote ui

• 2 grote preien

• 2 tenen knoflook klein gesneden

• 1 zakje nasi-groente

• 3 eetl sambal

• 1 flinke scheut liefst zoute (Asin) ketjap

• 1 flinke scheut tomatenketchup

• bosje peterselie en selderij klein gesneden

• 10 hardgekookte eieren

Bereiding:

Hollands-Indische eieren, een ingezonden recept: verhit de olie in de wok. Gesneden ui en knoflook erin, prei erbij. Zakje nasi-groente erdoorheen. Sambal erdoor roeren. Ketjap en tomatenketchup erbij. Even doorroeren, hoeft echt maar heel even. Gas uit en de kleingesneden peterselie en selderie erdoorheen roeren. Gepelde eieren in een ovenschaal, saus eroverheen een poosje lekker laten intrekken. Als je de saus die je over hebt in de ijskast zet, kun je er steeds weer hardgekookte eieren in doen, net zolang tot de saus op is.