Zamarra’s schoonmaakchallenge: zo geef je je meubels een beautybehandeling

Meubels verdienen jaarlijks een beautybehandeling zodat ze langer mooi blijven. Afneembare meubelhoezen kun je laten stomen of (indien mogelijk) zelf in de wasmachine wassen. Vaste bankbekleding is te behandelen met een goede bekledingreiniger.

Fluwelen bekleding wordt op den duur erg stoffig; dat stof kun je goed borstelen met een borstel gedoopt in keukenzout. Daarna met de stofzuiger schoonmaken. Reinig leren meubels met een leerreiniger die voedt, reinigt en beschermt. Vies hout of hout met vetvlekken of vettige aanslag wordt weer glanzend als je het afneemt met water en een scheut schoonmaakazijn of een paar druppels afwasmiddel.