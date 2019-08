Lichelle raakte arm kwijt: ’Hield hem bij me in plastic zak’

Lichelle Fisser: „Mijn persoonlijkheid zat niet in die arm.” Ⓒ Eran Oppenheimer

Leiden - Starende blikken en ongemakkelijke situaties zijn Lichelle Fisser (26) uit Leiden niet vreemd. Zij verloor haar linkerarm bij een busongeluk in India. „Ik snap dat mensen naar me kijken, maar ik heb liever dat ze vragen wat er is gebeurd.”