Hierdoor komt dat schrapende geluid onder de auto | Sjoerds Weetjes #158

Drempels zijn vervelend, want ondanks dat aan een bepaalde weg een maximum snelheid is toegekend, zorgt een drempel er vaak voor dat niet alleen hardrijders worden afgeremd, maar ook personen die zich wel aan de maximum snelheid houden. Bovendien is de ene drempel de andere niet. De diversiteit is enorm, van een pukkel op de weg tot een bult over de volledige rijbaan. De een is laah, de ander hoog. Je dient onbekende drempels altijd voorzichtig te benaderen. En niet bij alle drempels staan waarschuwingsborden dat er überhaupt een verkeersremmende maatregel is genomen.

