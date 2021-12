Rugbysport brengt hoop

Premium Sport

Franse rugbylegende Christophe Dominici (48) dood teruggevonden in een park

De voormalige Franse rugby-international Christophe Dominici (48) is dood teruggevonden in een park in het departement Hauts-de-Seine, nabij Parijs. Dat berichten Franse media, die zich baseren op zijn ex-club Stade Français, dinsdag.