Grote uitdaging voor de elektrische Peugeot e-2008

Na de succesvolle entree van de 208 krijgen we nu met de 2008 een compacte auto in de gewilde SUV-vorm geserveerd. Maar hoezeer de basis ook deugt, de uitdaging is groot voor Peugeot. Want hoe gaat deze vlot ogende Peugeot e-2008, die met elektropower minimaal 40.930 euro moet kosten, het doen? Dat gaat een spannend verhaal worden, want het aanbod aan elektrische SUV’s is nog beperkt en ten opzichte van de benzineversies fors duurder (de benzine-2008 is er al vanaf 25.760 euro). Bovendien is zo’n nieuwe markt relatief onvoorspelbaar. De 2008 doet het namelijk ook goed bij de particuliere kopers en daarom krijgt deze auto mogelijk ook die groep de elektrische auto in. Of zwichten ze voor concurrentie uit onverwachte hoek, zoals de veel goedkopere MG ZS EV?

