Ter inspiratie: 7 x Europese bestemmingen die je binnen vijf uur per trein bereikt

Parijs - 3.18 uur

De Thalys rijdt tien keer per dag op topsnelheid vanuit Amsterdam via Schiphol en Rotterdam naar metropool Parijs en doet daar slechts 3 uur en 18 minuten over. Je komt uit op het prachtige Gare du Nord. Wie ooit op dit station is geweest, weet dat de Parijs-beleving direct begint zodra je de aankomsthallen verlaat. De Thalys stopt ook in Antwerpen en Brussel waar je respectievelijk 1.15 uur en 1.53 uur naar onderweg bent.

Niet missen

Naast alle beroemde hoogtepunten staat Parijs ook bekend om de rommelmarkten. Saint-Ouen in het noorden is enorm: hier verdwaal je met gemak een paar uur in de honderden winkels en stalletjes.

Het bekendste museum ter wereld is het Louvre. Niet alleen binnen bijzonder indrukwekkend, ook het gebouw zelf, met de iconische glazen piramide.

Brugge - 3.36 uur

Naar het pittoreske Brugge in België ben je zo’n 3.5 uur onderweg. De hoofdstad van West-Vlaanderen wordt beschouwd als een van de meest romantische steden van Europa. Sterker nog: de middeleeuwse stad staat op de werelderfgoedlijst van Unesco. Een stad die je als Nederlander minstens eenmaal moet hebben gezien. Je komt er door met de Thalys of Intercity naar Antwerpen of Brussel te reizen en daar op een reguliere trein over te stappen.

Niet missen

Het hoogte- en middelpunt van Brugge is het Belfort. De 83 meter hoge toren is via 366 traptreden te beklimmen en biedt een fantastisch uitzicht.

Een boottocht over de Brugse reien (kanaaltjes) biedt je een andere kijk op de stad.

Ga naar chocolademuseum Choco-Story en frietmuseum Brouwerij de Halve Maan. Je bent in België of niet!

Keulen - 2.38 uur

Naast een uitgebreid wegennet hebben onze oosterburen een treinnetwerk dat je naar alle uithoeken kan brengen. Van hoofdstad Berlijn tot het luxe München, het kunstzinnige Mannheim, het rauwe Hamburg of natuurgebieden als de Eifel en het Zwarte Woud. In Keulen ben je in ruim 2.5 uur. De stad staat natuurlijk bekend om de enorme, zwartgeblakerde Dom, maar ook de rijke geschiedenis, musea en fijne restaurants maken het een interessante plek.

Niet missen

Een fijne manier om de stad te ontdekken is per boot: de Rijn stroomt er recht doorheen. Met de zogenoemde Rijncruise vaar je naar alle hoogtepunten.

De alternatieve kant van Keulen vind je in het Viertelgebied, afgeladen met artistieke winkels en gezellige ontmoetingsplekken.

Düsseldorf - 2.12 uur

Met de ICE International ben je in een ruime twee uur vanaf Amsterdam in Düsseldorf. Een stad die bekendstaat om de oude binnenstad waar je de typische Duitse keuken in optima forma terugvindt, maar die ook hippe wijken als Flingern en Bilk kent. De Rijn stroomt dwars door de stad. Vanaf het Centraal Station loop je moeiteloos de stad in. Dat is een van de grootste voordelen van treinreizen: je komt meestal in het centrum uit.

Niet missen

De Brunnenstrasse is een hoogtepunt voor liefhebbers van steengoede koffie, kwalitatieve restaurants, kunstgalerijen en winkels vol tweedehands kleding.

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen is een prachtig museum in het voormalige parlementsgebouw van de deelstaat. Slechts één museum op de lijst van musea in Düsseldorf die je allemaal eenvoudig kunt bezoeken met het Art:Walk48-ticket.

Lille (Rijsel) - 3.35 uur

Lille dat de Belgen Rijsel noemen, ligt tegen de Belgische grens aan. Op veel vlakken straalt de stad dezelfde grandeur als Parijs uit, maar ook de typische Belgische gezelligheid heeft er z’n weg gevonden. De indrukwekkende architectuur van de 15e tot en met de 18e eeuw maakt de meeste indruk. Hoogtepunten zijn het historische centrum Vieux Lille en Place du Général de Gaulle (het centrale marktplein). Je bereikt Lille door met de Thalys of Intercity naar Brussel te gaan en daar op de TGV over te stappen.

Niet missen

Net als Brugge heeft Lille een Belfort. Deze is met 101 meter nog een tikkie hoger. Het laatste deel kun je met een lift afleggen.

Het oudste gebouw is het Hospice Comtesse, een oud ziekenhuis dat in de dertiende eeuw werd gesticht en de tand des tijds wist te doorstaan.

Londen - 4.13 uur

Per dag vertrekken gemiddeld zestig vliegtuigen vanuit Nederland naar Londen, waarmee de Britse metropool een van de populairste bestemmingen in Europa is. Sinds oktober 2020 hebben de vliegmaatschappijen er een serieuze concurrent bijgekregen. Met een directe verbinding van Amsterdam naar St. Pancras International sta je snel in hartje Londen.

Niet missen

Neem de tijd om te genieten van de natuur in de prachtig onderhouden parken zoals Hyde Park en St. James’s Park.

Soho is een kleine, maar enorm bruisende wijk tussen Oxford Street, Regent Street, Piccadilly Circus en Leicester Square. Hier struikel je over de ene na de andere boetiek, restaurants en hippe koffietentjes.

De meeste musea in Londen zijn gratis te bezoeken. Vaak zijn de gebouwen even indrukwekkend als de tentoonstellingen. Gratis!

Luxemburg-Stad - 5.33 uur

Luxemburg is relatief dichtbij, maar helaas iets minder goed per trein te bereiken. Overstappen in Brussel is noodzakelijk, waardoor de reistijd op ruim vijf uur uitkomt. Luxemburg-Stad is klein maar fijn. Zo werd de stad door reisgids Lonely Planet uitgeroepen tot een van de tien groenste steden in Europa, want bijna een derde bestaat uit stadstuinen, parken en ander groen. De middeleeuwse binnenstad en aangename terrasjes maken het plaatje compleet. In Luxemburg zelf reis je gratis met de trein in de tweede klasse.

Niet missen

Met een spanwijdte van 85 meter en een hoogte van 42 meter was Pont Adolphe de grootste spanbrug van Europa toen deze in 1903 werd opgeleverd.

In het Musée National d’historie et d’art niet alleen kunst maar ook geschiedenis die teruggaat tot de prehistorie.

Kunstenaars woonden vaak in Grund: een van de oudste delen van de stad.