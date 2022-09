Premium Het beste van De Telegraaf

Zoeven door Europa: 7 x bestemmingen die je binnen vijf uur per trein bereikt

Door Leroy van den Berg Kopieer naar clipboard

Reizen per trein is aan een gestage opmars bezig. Niet alleen de huidige chaos op Schiphol speelt een rol, maar ook milieuredenen, het gemak en de beleving. Ⓒ 123rf

Het aanbod aan treinreizen groeit gestaag. Zo gaan er vanaf onder meer Utrecht en Amsterdam directe treinen naar wereldsteden als Londen, Parijs of Brussel en zijn er talloze verbindingen naar minder grote steden waar je eveneens in no time weer uitstapt. VRIJ maakte een overzicht van bestemmingen waar je in zo’n vijf uur in een andere wereld bent.