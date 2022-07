Binnenkijken: het ’Japandi-huis’ van Larissa en André uit Hoorn

Thuis & Tuin

Interieurtips: zo creëer je met de kleur grijs meer sfeer in huis

Het is de meest neutrale nieuwe trendkleur die tegelijkertijd tijdloos is om in het interieur als basis te gebruiken. Grijs wint terrein in keukens, meubelen en accessoires voor een elegante, ingetogen sfeer in huis. Trendwatcher Monique van der Reijden vertelt over de laatste woontrends en geeft ti...