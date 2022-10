Dit mag nooit meer weg: speciaal kistje waarin pa zijn snoepgeld bewaarde

Iedereen heeft wel van die doosjes of kistjes staan. Met ’troep’ erin, wat eigenlijk geen troep is maar dierbare zaken. Zoals buitenlandse munten van die ene verre reis, een paar foto’s van de kinderen, een oude ring of een pen die ooit van opa was. Spulletjes! Soms gaat het kistje open om op te ruimen en uiteindelijk gaat het weer onverrichter zake dicht.

Ook Elizabeth Siebeling heeft twee van die bijzondere kistjes staan. „Wij woonden in Aalsmeer waar mijn vader jarenlang bakker is geweest. Hij hield erg van snoepen maar mijn moeder probeerde dat altijd af te remmen. Ze vond dat hij te dik werd.”

Vooral rond Sinterklaastijd werd vaak marsepein ingeslagen. „Daar was hij dol op. Van die balletjes of een stukje roze varken. Maar ook voor een chocoladeletter haalde hij zijn neus niet op!”

„Het geld voor die lekkernijen, zijn snoepgeld, bewaarde hij in het kleinste van deze twee kistjes. Die werd vervolgens verborgen in de speelgoedkast zodat mijn moeder het niet zou vinden.”

Ook de aangeschafte marsepein werd in het kistje verstopt. „Anders zou mijn moeder onmiddellijk commentaar geven en was het afgelopen met lekker smullen. Na zijn overlijden wilde ik dit kistje en nog een groter exemplaar waarin sleutels werden bewaard, erg graag hebben. In het kleine kistje vond ik nog wat speldjes, katjes van een boom én nog wat snoepgeld.”

