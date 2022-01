Oproep: voor welk tv-programma blijft u nog thuis?

Direct of uitgesteld tv kijken: tegenwoordig hebben we de keuze om waar en wanneer we maar willen ons favoriete programma te kijken. Zijn er nog dingen op tv die u altijd trouw kijkt? Welke zijn dat dan en waarom? Blijft u daar letterlijk voor thuis of kijkt u het ook weleens terug?

Kijkt u bijvoorbeeld graag elke avond live naar het journaal of zit u elk weekend klaar om (online) naar de nieuwste aflevering van uw lievelingsserie te kunnen? Of wacht u liever tot het hele seizoen onlie beschikbaar is zodat u lekker kunt ’bingen’?

Ook zijn wij benieuwd of u door corona en het vele binnen zitten een nieuw programma heeft ’ontdekt’ waar u niet meer zonder kan. Laat het ons weten!

