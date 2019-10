Recept van de dag: vrolijke hamlappen van Irma

„Beste Felix, kan het nog? Al is het misschien op de valreep. Ik heb al een paar keer in je rubriek gestaan en hoe leuk zal het zijn als het met dit recept weer lukt. Het is een recept met hamlappen. Ja, wie eet dat nog tegenwoordig? Maar heel erg lekker. Lijkt ingewikkeld maar valt reuze mee. Gewoon stap voor stap doen. Irma Grootes-Goes.” Irma, ik werd zo vrolijk van je recept dat ik er graag een plekje voor maak.