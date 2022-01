De interieurtrends voor 2022 op een rij

Laten we beginnen met de kleuren aan de hand van de voorspellingen van de verfgiganten. Histor komt met Olive Sprig, een heel lichte olijfkleur en Flexa met Bright Skies, een aquarelachtig lichtblauw. Beide overigens heel goed met elkaar te combineren! Blauw is ’t sowieso helemaal en bruin zou het nieuwe zwart zijn.

Geometrisch

Veel mensen die in de jaren 70 met z’n bruine bielzen en zitkuilen zijn opgegroeid, rillen nu waarschijnlijk van afschuw. Zij kunnen hun lol op, want de seventies zijn sowieso een inspiratiebron voor de nieuwe trends. Vrolijke patronen, geometrisch behang en de inmiddels bekende ’latjesmuur’. Ook veel terratinten, rotan en kurk zijn ingrediënten voor deze stijl.

Die lambrisering van vierkante houten latjes (met telkens een kleine ruimte ertussen) is hard op weg om de nieuwe zwartstalen deur te worden.

Het leuke is dat zo’n paneel op allerlei manieren kan worden ingezet. Halfhoog tegen de muur, maar ook als los paneel of zelfs als kamerscheiding; handig voor het nieuwe thuiskantoor. Zelf maken kan, maar ze zijn ook kant-en-klaar te koop, zelfs in geluiddempende varianten.

In het verlengde van de seventies-trend: ronde en organische vormen. Kijk, daar zitten we op te wachten in deze kille coronatijden. Ronde vormen maken een ruimte immers zachter en gezellig. Ook handig voor wie het bij accessoires wil houden: grote ronde spiegels, een bolvormige kandelaar, een vloerkleed met cirkels of lekker zachte ronde kussens en de opfrisbeurt is compleet.

Imperfectie

Wabi-sabi is een Japanse levensfilosofie met wortels in het zenboeddhisme. Wabi staat voor eenvoud en stilte, sabi voor de schoonheid die in het verouderingsproces ontstaat. Samengevat: acceptatie en waardering van imperfectie en vergankelijkheid. Maar ook dankbaar zijn voor wat we hebben.

Hoe pas je dit in hemelsnaam toe in het interieur? Bijvoorbeeld in de vorm van een niet perfecte geschilderde muur en afgebladderd behang. Niet iedereen zal daarvoor warmlopen en in de perfecte Instagram-wereld past het ook niet zo. Het zal resulteren in het gebruik van rauwe materialen zoals onbewerkte muren van baksteen en beton en sobere, aardse kleuren.

Ten slotte een trend die een blijvertje is: duurzaamheid. Meubels waarin materialen zijn hergebruikt of duurzaam hout zoals mangohout. Bamboe en glas zijn andere duurzame materialen. Spullen zijn gebruiksvriendelijk, functioneel, robuust en sterk zodat ze lang meegaan.

Wie net zo’n prachtige, dure visgraatvloer heeft laten leggen: een goede keus, want ook nu staan ze boven aan alle lijstjes. Gecombineerd met andere vloeren met geometrische (nostalgische) houtpatronen.

Geweldig te combineren met alle trends van het nieuwe jaar, of het nu seventies, duurzaamheid of wabi-sabi is.