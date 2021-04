Vikings nog altijd populair

Dit spel, waarin spelers moeten zien te overleven, is sinds februari te spelen en nog volop in ontwikkeling. Valheim, dat speelbaar is op PC, is één van de populairste spellen van dit moment. En hoewel er nog werk aan de winkel is, spenderen genoeg spelers uren achter hun toetsenbord.

Wat is het?

Valheim is net als een goede film waarbij diverse ingrediënten gemixt worden om tot een tof resultaat te komen: een stukje overleven, een stukje verkennen en een stukje rollenspel. De Zweedse studio Iron Gate Studio is verantwoordelijk voor deze verrassende combinatie, want normaal gesproken krijgen spelers in videogames een van deze twee ingrediënten, of maximaal twee. Officieel is het spel overigens nog niet uit, maar in early access. Dit betekent dat de titel te koop is en dus speelbaar, maar dat er in de nabije toekomst nog veel aan gaat veranderen. Zo heeft Iron Gate een overzicht uitgebracht met gebieden en vijanden die nog dit jaar aan de game toegevoegd gaan worden.

Spelers duiken in een wereld waar dode Viking krijgers terechtkomen omdat ze zich moeten bewijzen voordat ze het paradijs Valhalla in mogen. Dit moeten ze doen door de strijd aan te gaan met de verschillende monsters en vijanden van Odin te verslaan die het land onveilig maken. Valheim is een procedureel gegenereerde wereld, met verschillende gebieden. Je begint in de relatief vredige Meadows, waarna je naar The Black Forest kunt. In totaal zijn er op dit moment negen verschillende gebieden elk met moeilijkere en minder moeilijke vijanden, en hun eigen grondstoffen.

Verder is bouwen is essentieel om jezelf in leven te houden; om je uithoudingsvermogen op peil te houden zul je ervoor moeten zorgen dat je personage ‘s nachts warm blijft bij het vuur en zul je altijd op zoek zijn naar genoeg voedsel om niet te verhongeren.

Is het wat?

Op het eerste gezicht lijkt Valheim niet heel veel bijzonders. Grafisch stelt de game niet veel voor, maar maakt het gebruik van eenvoudige, cartoon-achtige beelden. Als je hier eenmaal aan gewend bent, kom je er juist achter dat de game er soms prachtig uitziet. Vooral de sterrenhemel is een genot om naar te kijken. Wel zijn sommige delen van het spel zo gepixeleerd dat het soms moeilijk is delen te onderscheiden; ijzer is bijvoorbeeld lastig te vinden omdat het wegvalt in de omgeving.

De game zal geen grote uitdaging zijn voor veteranen van andere rollenspellen (RPG’s). Valheim is toegankelijk en je kunt het zo moeilijk maken als je zelf wilt. Sommige van de eindbazen zullen voor een uitdaging zorgen, maar ook deze zijn met een beetje oefening goed te doen. De leukste manier om deze game te spelen is met vrienden; het is mogelijk om een server te maken waarop je met tot tien andere spelers kunt spelen. Dit is eigenlijk de manier waarop je de meeste bizarre en grappige dingen kunt meemaken in de game.

De charme van Valheim zit hem niet in het verhaal doorspelen en zo snel mogelijk alle eindbazen verslaan, ondanks dat dit goed in elkaar is gezet. De meeste uren, en dit zijn er nogal wat, zul je kwijt zijn aan het ontdekken van je wereld, het verzamelen van grondstoffen, en het bouwen van de geweldigste Viking-huizen. In dit opzicht is Valheim te vergelijken met en bijna net zo verslavend als Minecraft. Een soort virtuele LEGO dus.

Plus- en minpunten

+ laagdrempelige gameplay

+ Verslavend bouwsysteem

+ Op bepaalde momenten ziet de game er prachtig uit

- De lage beeldkwaliteit is soms hinderlijk

- Voor veteranen misschien wat makkelijk

Conclusie

Valheim is een uiterst verslavende game waarbij je altijd nog even één dingetje meer wil afmaken voordat je stopt. Naast de uren die je kunt besteden aan het verslaan van de vijanden, kun je nog veel meer tijd kwijt zijn met ontdekken en bouwen. Zorg wel dat je een paar vrienden bij elkaar krijgt om het maximale uit het spel te halen. Een goede Vikingserie kijk je ook liever met vrienden dan in je uppie!

Er zijn een paar kleine nadelen, zoals de soms wat te lage graphics en de lage moeilijkheidsgraad, zeker in het begin. Maar deze nadelen wegen zeker niet op tegen het feit dat je heel makkelijk even Valheim binnenstapt om je onder te dompelen in de wereld. Ook is het belangrijk om te onthouden dat Valheim nog volop in ontwikkeling is, en dat er de komende tijd nog veel meer gaat veranderen en wordt toegevoegd. Met dat in gedachten kunnen we niet anders dan buigen voor een toffe Viking cultuur. Odin zal er vast trots op zijn.

Deze review is in samenwerking met XGN.NL.