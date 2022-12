Leuk tijdverdrijf: bewonder de Grote Piramide in Egypte vanuit je luie stoel

Webstite Giza.Mused maakt het mogelijk om een virtuele tour te maken door de Grote Piramide van Gizeh, ook wel bekend als de Piramide van Cheops. Het allerleukste: de digitale rondleiding is helemaal gratis.

De online rondleiding is behoorlijk spectaculair. De volledige binnenkant van de piramide is namelijk 3D te bewonderen: niet alleen de koningskamer bovenin, maar ook de koninginnenkamer en zelfs de ondergrondse ruimte.

De Piramide van Cheops is zo’n 4600 jaar geleden gebouwd en is met een hoogte van iets meer dan 138 meter de grootste van Egypte. Het indrukwekkende bouwwerk herbergt het graf van farao farao Khufu uit de vierde dynastie.

Via Giza.Mused is het niet alleen mogelijk om een kijkje te nemen in de piramide, je kunt er ook interessante feitjes lezen en meer te weten komen over de constructie.

