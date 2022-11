Dagrecept: Entrecote met pindasaus uit Peru

Je vindt op meer plekken varianten op deze saus: bijna overal in Zuidoost-Azië, maar ook in India, waar ze er een hete chutney van maken. Peru in Zuid-Amerika kent echter ook een variant, die totaal niet lijkt op wat we gewend zijn. Hij is namelijk groen en heerlijk bij een stuk rundvlees.

Het is een van de vele wereldse gerechten uit het kookboek Al het eten van de wereld van de Belgische Daphne Aalders en Aurélie Geurts. Zo maak je het: maal peper en zout in de vijzel, bestrooi er de entrecote mee. Hak de gember, snij de rode ui in halve maantjes. Ontpit de chilipepers en doe ze samen met de gepelde ui, feta, pinda’s, olie, grof gesneden waterkers en koriander in de blender.

Mix alles tot een saus en breng het op smaak met zout. Bak de entrecote mooi bruin in ghee (geklaarde boter). Net voor het vlees klaar is, bak je de gember mee. Laat de entrecote even rusten op een plank. Blus de pan af met de wijn, voeg de suiker toe en laat kort inkoken. Snij de entrecote in plakjes en serveer met de wijnsaus, de pindasaus en de rauwe ui.

Nodig voor 1 persoon:

- 1 entrecote

- 10 cm gember, 1 rode ui

- 1 el ghee

- 200 ml rode wijn

- 1 tl bruine suiker

- 40 g milde chilipepers

- 1 kleine ui, 30 g feta

- 100 g geroosterde pinda’s

- 75 arachideolie

- half bosje waterkers

- 4 takjes koriander