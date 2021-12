Dagrecept: Vega-spaghetti carbonara met sparrenolie (van Joris Bijdendijk)

Over Kerst gesproken: onlangs presenteerde brouwer Lowlander Botanical Beers met vier Nederlandse topchefs een speciaal kerstmenu, geïnspireerd op... je kerstboom! Om te laten zien hoe je natuurlijke producten kunt hergebruiken. Leuk bedacht én een mooie boodschap; zaterdag zou het 5-gangenmenu met bier-pairing in Amsterdam worden geserveerd, helaas gooide de lockdown roet in het eten. Het hoofdgerecht is van chef-kok Joris Bijdendijk van de sterrenzaak Rijks: een vega-spaghetti carbonara met sparrenolie en zuurdesem!

Maak de sparrenolie door 1 of 2 verse sparrentakjes van je kerstboom te knippen. Doe dit met olijfolie in een blender tot er een glad, groen geheel ontstaat, bewaar in een schone fles in de koelkast. Kook de spaghetti al dente, rasp de Pecorino en mix met het eigeel in een grote kom. Giet de gare spaghetti door het mengsel met wat kookwater, meng goed. Serveer met krokant zuurdesem-broodkruim en wat spetters sparrenolie. Breng verder op smaak met zout en peper.

Nodig voor 4 personen:

- 400 g spaghetti

- 150 g Pecorino

- 5 eidooiers

- Zout en peper naar smaak

- zuurdesem-broodkruim

- 1 of 2 sparrentakjes

- 250 ml extra vierge olijfolie