Op avontuur in de Ardèche

Ruige landschappen, schilderachtige dorpjes en vele campings. Vervelen is er niet bij in de Zuid-Franse Ardèche. We gingen met kids op een avontuurlijke kampeervakantie in de Franse ’Grand Canyon’.

De iconische Pont d’Arc is de perfecte stop voor een picknick tijdens een kanotocht over de Ardèche. Ⓒ Getty Images