Uittip: maak een smakelijke fietstocht in de omgeving van Ouderkerk

Wie er met de fiets op uit gaat, smeert meestal een boterham of neemt wat repen of plakken ontbijtkoek mee. Je kunt eten en fietsen ook met elkaar verenigen door te gaan ’happen en trappen’. Je vindt bij dit gelijknamige online platform honderden fietsroutes door Nederland waarbij je onderweg even voor een hapje en een drankje stopt.

We gaan eens kijken wat dit precies behelst door een route te fietsen rond Ouderkerk aan de Amstel, onder de rook van Amsterdam. Tijdens deze bescheiden tocht van 12 kilometer doen we vijf horecazaken aan. Je betaalt hier €44,95 voor.

We starten deze druilerige ochtend bij Bakkerij Out in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel. Hier ontvangen we onze route, alle informatie over de omgeving en de vouchers waarmee we ons lekkers onderweg kunnen claimen.

De klassieke bakkerij van de familie Out is een rijksmonument en vormt samen met de Kerkbrug, het Historisch Museum en de iets verder gelegen Amstelkerk een historische drie-eenheid in het dorp. In de bakkerij wordt al ruim 400 jaar brood gebakken! Het is deze ochtend erg druk, met een continue rij in de winkel. We warmen op met een kopje koffie en gebak, een huisgemaakte bosvruchten-kwarktaart. Samen met De Telegraaf op tafel een goede start van de dag.

We fietsen eerst ’etappe A’ die ons naar naar het Strandpaviljoen bij de Ouderkerkerplas brengt. Onderweg komen we langs Museum Amstelland, waar in zes voormalige diaconiehuisjes het leven van de regiobewoners wordt beschreven.

Rivier

Tot de 11e eeuw was dit een groot moerassig veengebied dat op een bepaald moment tot landbouwgrond werd ontgonnen. De bewoners noemden hun dorp Amestelle, wat in oud-Nederlands ’droge plek aan het water’ betekent. De rivier de Amstel is dan ook vernoemd naar het dorp, niet andersom. We komen verder langs diverse 17e-eeuwse boerderijen zoals De Haegh en Amstelbocht.

Bij de Ouderkerkerplas staat een leuk strandpaviljoen waar we weer opwarmen met Thaise kerriesoep, geserveerd met pitabrood en seroengdeng. Je kunt er terecht voor uiteenlopende hapjes en lunchgerechten. Grappig: deze plas ken ik goed. Het is een van de recreatieplekken in de buurt van Amstelveen waar ik ben opgegroeid.

De familie Pieters-Geeris in Ouderkerk aan de Amstel bakt al dik tien jaar oer-Hollandse poffertjes. Ⓒ Michael van Emde Boas

Hoewel het weer vanmiddag totaal niet bij watervertier past, is het goed toeven in het verwarmde paviljoen. Overigens is de Ouderkerkerplas een voormalige zandwinput, destijds gegraven voor de aanleg van de A9. Hij is bovendien erg diep (tot 40 meter). ’s Winters kun je er vogels spotten.

Het voorgerecht verorberen we drie kwartier later bij café De Vrije Handel tegenover het gemeentehuis van Ouderkerk. In dit monumentale pand was vroeger het rechthuis van Ouder-Amstel gevestigd. In de kelder moesten gevangenen wachten totdat ze naar de galg tegenover het rechthuis werden geleid, om vervolgens ten overstaan van de lokale bewoners te worden opgehangen. Tegenwoordig wordt in de kelder bier opgeslagen. De iets hoger gelegen opkamer deed vroeger dienst als werkkamer. Nu bevindt zich er de keuken waar ons voorgerecht wordt bereid.

We hebben de keuze uit drie soorten bruschetta: met gerookte zalm, carpaccio of geitenkaas. We trekken er weer op uit en keren daarna terug voor het hoofdgerecht bij De Oude Smidse, een prachtig, wederom monumentaal pand waar (uiteraard) een smederij heeft gezeten. Het wordt kipsaté, geserveerd met brood, heerlijk bij de open haard, terwijl de regen buiten met bakken uit de hemel komt.

Poffertjes

We gaan in één keer door naar de locatie van ons nagerecht: de Poffertjessalon. Hier bakt de familie Pieters-Geeris sinds 2013 heerlijke poffertjes. Voor die tijd stonden ze met een kraam op de kermis. „Uiteraard eet je ze met boter en poedersuiker, al hebben we ook Nutella, stroop en honing, hoor! Echte poffertjes zijn krokant van buiten en een beetje zacht, net niet gaar van binnen.”

Een smakelijke afsluiter van de fietstocht, al waren alle gerechten prima. Een leuke manier om een omgeving te verkennen.