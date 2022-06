Mats (25) doet aan kanopolo: ’Een ruige maar ook vriendelijke sport’

Het Nederlandse team is maar liefst drie keer wereldkampioen geworden en staat daarmee met Frankrijk en Australië aan de wereldtop. Toch is het kanopolo lang niet zo bekend in ons land. Jammer, want beoefenaar Mats Pel beschrijft het als een ’ruige maar toch ook vriendelijke sport’.

Ruig, omdat het er pittig aan toe kan gaan op het water. De speciale kano’s kunnen behoorlijk op elkaar klappen wat voor de toeschouwers het nodige geluid en actie geeft. Vriendelijk omdat de mensen die hem beoefenen ’relaxte’ types zijn, die niet zichzelf maar het team vooropstellen. „Samen sterker worden en leren van anderen die beter zijn”, aldus Pel, die sinds zijn 11e de sport beoefent. „Ik vergelijk het altijd met een combinatie tussen de surf- en rugbywereld: bedreven en bevlogen, maar wel lekker in de zon op het water.”

Het snelle balspel behoeft kracht en evenwicht; om sterk met de bal te gooien is bootcontrole vereist, je moet uiteraard niet bang zijn voor water, technisch en strategisch inzicht hebben en over het nodige uithoudingsvermogen beschikken om zo snel mogelijk heen en weer over het water te peddelen.

Het kanopolo vindt zijn oorsprong zo’n 35 jaar geleden, toen wat vaarders besloten een bal, vergelijkbaar met die van waterpolo, met een peddel uit een kano te slaan. De doelen stonden toen nog in het water, nu hangen ze er zo’n twee meter boven. Inmiddels heeft de sport zich doorontwikkeld; er mag alleen nog worden gegooid, de kano’s zijn aangepast en er zijn internationale regels.

Zo’n 500 mensen beoefenen kanopolo, schat Pel. Nederland telt zo’n 40 verenigingen waarvan ’zijn’ AKV Odysseus Alkmaar een van de toppers is. „Het kanopolo heeft nooit echt aandacht gekregen”, verklaart hij de onbekendheid. „Het zal ook geen Olympische Sport worden, omdat er daar maar plaats is voor twee soorten kano.

Heel groot hoeft het ook niet te worden, het heeft juist ook wel zijn charme en de mensen die het doen profileren het niet zo, ze genieten er gewoon van. Het wereldje is klein en we reizen door heel Europa, juist omdat het niet overal wordt gespeeld.”