Hollandse heide opeens wereldwijde hype

Rheden - Er heerst in Nederland een ware heide-hype. Schitterende foto’s van de populaire paarse velden op de Veluwe vliegen sociale media over. Door de hevige regenval van de afgelopen weken, bloeit de hei als nooit tevoren. Toeristen lopen af en aan om het perfecte plaatje te schieten. Al blijkt de plant in ’het echt’ toch wat minder paars dan op Instagram.