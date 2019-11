Dierentuin speelt in op staking: kids gratis naar binnen

„Kijken, ruiken, luisteren en beleven. Zo steken de kinderen toch wast op”, laat Diergaarde Blijdorp weten. Onder begeleiding van één betalende volwassene mogen vijf kinderen tot en met 12 jaar gratis naar binnen.

Chaos

De chaos in onderwijsland houdt ondertussen aan. De kracht van het collectief is verdwenen. Het gezamenlijke doel waar de onderwijsbonden en de schoolbesturen afgelopen weken voor streden, is verdwenen. Na een nieuwe cao afgelopen vrijdag, lieten de partijen weten af te zien van de staking. Toen zondag duidelijk werd dat een aantal onderwijsbonden toch zou staken, ontstond de chaos. Ouders en verzorgers weten nog steeds niet zeker of hun kind aankomende woensdag wel of niet naar school moet.

