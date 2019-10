De pas opgeleverde Nieuwe Westerkerk in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Ⓒ foto rene BOUWMAN

Ze worden omgevormd tot luxe appartementencomplexen, aparte winkels of de sloophamer gaat erin. Veel minder bekend is dat er ook nog steeds nieuwe kerken worden gebouwd. En dat blijkt een vak apart.