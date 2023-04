Dierenpension voor de zomer al vol? Hier kun je je hond of kat ook naartoe brengen

Brancheorganisatie Dibevo ziet dierenpensions in Nederland steeds sneller vollopen. Volgens voorzitter Gijs van den Assum gaat het om een samenkomst van omstandigheden. „Tijdens de coronapandemie zijn er veel huisdieren aangeschaft, die nu allemaal een plekje nodig hebben. Ook is er in deze tijd een aantal dierenpensions uitgevallen, waardoor er minder aanbod is. Daarnaast trekken mensen er, nu de pandemie voorbij is, weer vaker op uit.” Toch is er volgens hem meer mogelijk dan op het eerste oog het geval lijkt. „Wij raden huisdierhouders aan niet alleen te kijken naar hun vaste pensions. Vaak zijn er bij pensions verder van huis nog wel plekken vrij.”

Alternatieve sector

Nu huisdieren laten vertoeven in een dierenpension niet zo vanzelfsprekend meer is, kiezen steeds meer baasjes voor een particuliere oppasser. Dit gebeurt veelal via online platformen, waar baasjes en oppassers elkaar kunnen vinden. „Daar zijn wij eigenlijk niet blij mee. Zo’n platform is vaak goed bedoeld, maar lang niet alle oppassers zijn wettelijk gekwalificeerd om goed voor een dier te zorgen”, aldus van den Assum. „Als er écht geen andere mogelijk is, is het natuurlijk een ander verhaal. Alles liever dan een achtergelaten hond aan een touw terugvinden. Dat is de nachtmerrie van iedere dierenliefhebber.”

Een voorbeeld van zo’n platform is Petbnb. Wat betreft oprichter Nicholas Latham is er geen reden voor argwaan. „Ik zie juist heel veel voordelen. Zo is deze aanpak ontzettend persoonlijk, omdat de aandacht van de oppas niet verdeeld hoeft te worden over veel dieren. Een geschikte oppas is vaak al binnen vier uur gevonden.” Ook over de kwaliteit maakt Latham zich geen zorgen. „Het klopt dat iedereen zich kan aanmelden, maar wij trekken ieder account regelmatig en grondig na. Ook kunnen baasjes elkaars beoordelingen lezen en moedigen wij hen aan om hun huisdier voor de vakantie al kennis te laten maken met de oppasser.”

Bekenden

Vertrouw jij je huisdier tijdens een vakantie liever toe aan een bekende? Dan is het verstandig om hier van tevoren goede afspraken over te maken, stelt Corina Haverlag van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG). „In de vakantieperiode vinden de meeste vermissingen onder huisdieren plaats. De dieren ontsnappen bijvoorbeeld van een logeeradres wanneer een oppasser even niet oplet. Daarom wil ik huisdierhouders op het hart drukken om een logeerafspraak zo goed mogelijk af te stemmen Maak de oppasser duidelijk hoeveel zorg jouw dier nodig heeft en vergeet niet om de gegevens van de dierenarts te delen.”

Mee op vakantie

Een dier mee op vakantie nemen, is uiteraard ook een optie. Haverlag wijst baasjes wel op de extra maatregelen die hierbij komen kijken. “Allereerst moeten huisdieren welkom zijn op de vakantiebestemming. Niet alleen in het hotel of op de camping, maar ook in het vakantieland. Zo zijn sommige hondenrassen verboden in Frankrijk. Houd rekening met invoereisen en zorg voor een zo veilig mogelijke reis voor het dier.”

„Wat de beste mogelijkheid is, hangt af van het dier en de diersoort”, concludeert Haverlag. “Een fitte hond kan vaak prima mee op vakantie; dat is waarschijnlijk zelfs hartstikke leuk. Bij katten en andere huisdieren die meer thuisgebonden zijn, gaat onze voorkeur eerder uit naar een goede oppas. Zorg er in ieder geval voor dat er iets voor je huisdier is geregeld, vóórdat je je eigen vakantie vastlegt.”