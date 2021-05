Dit mag nooit weg: bewijs van doorzetten

Tijdens de oorlog verloor de vader van Nora van der Lit een groot gedeelte van zijn rechterhand. „Hij was te werk gesteld in Duitsland. Bij terugkomst in Nederland werd hij voor een derde invalide verklaard, maar dat hield in dat hij niet meer bij zijn werkgever – de Koninklijke Marine – in dienst mocht blijven. Zijn toekomstdroom viel in duigen.”

Nora’s moeder had in die oorlogsjaren voor drie jonge kinderen en tevens voor haar ouders uit Zeeland moeten zorgen. Om al die monden te voeden, ging zij met haar vader met de handkar of fiets op stap om bij boerderijen eten te scoren, breide zij sokken bij het licht van het fornuis en verstelde ze kleren voor boeren uit de omgeving.

Sanatorium

„Een zwaar leven. Mijn moeder liep long-tbc op, waardoor ze 2,5 jaar in een sanatorium werd opgenomen. Mijn vader moest zijn jonge gezin overeind houden en pakte van alles aan, want het sanatorium werd niet door een verzekering vergoed. Hij knipte onze haren, verbouwde groenten in de tuin en verzoolde zelfs onze schoenen met rubber en leer dat hij aan het stuk ergens kocht.”

Dat gebeurde op bijgaande leest. Deze leest is voor Nora dan ook het voorbeeld van doorzettingsvermogen, van nimmer opgeven. „Hij is niet mooi meer, het leven heeft ’m getekend en gebutst. Maar ik zie daarin mijn ouders die er alles voor over hadden om te zorgen dat hun kinderen het beter kregen. Dat is ruimschoots gelukt. Die leest heeft een plekje in mijn werkkamer en regelmatig sta ik erbij stil. Goed gedaan, pap? vraag ik soms als ik een probleem zelf heb opgelost. Want dat heb ik van hem geërfd.”