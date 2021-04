Zo zorg je ervoor dat water goed bij de wortels van bomen kan komen

Deze week ben ik met mijn nieuwe tv-programma bij een buurtcentrum in Beverwijk aan de slag gegaan. Met man en macht hebben we gewerkt om de voor- en achtertuin te vergroenen en dat was hard nodig.

Mooi om te zien dat de begeleiders, omwonenden en bezoekers zo blij worden van een plek waar ze kunnen samenkomen om van groen te genieten, want dat is uiteindelijk waar het volgens mij om gaat.

Mensen zijn tegenwoordig erg individueel ingesteld en hebben doorgaans weinig aandacht voor hun directe leefomgeving. Gek genoeg brengt de coronaperiode daarin verandering, want mensen gaan massaal naar buiten in de natuur. Ik probeer mensen met mijn kennis dan ook te inspireren en vooral op weg te helpen.

Wim, een vaste lezer van mijn rubriek, heeft in plaats van een vraag een tip om ervoor te zorgen dat water goed bij de wortels van bomen kan komen. Dit door gaten te boren, deze met grind te vullen om er vervolgens het water bij te doen.

Wortels helpen

Op zich zou dit kunnen, Wim, maar in principe moeten bomen zelfstandig met behulp van hun wortels water kunnen vinden. Gaten boren kan wel helpen om zogenoemde storende lagen te onderbreken die zich van nature bij sommige grondsoorten voordoen en die bijvoorbeeld kunnen ontstaan als er zwaar bouwverkeer over de grond is gereden.

Hierdoor is capillaire werking van de wortels om via het grondwater/diepere bodem vocht te onttrekken, nauwelijks mogelijk en kunnen wortels ook minder goed groeien.

Dergelijke verticale schachten kunnen helpen om in natte perioden water af te voeren waardoor de tuin minder drassig wordt en juist in droge perioden om vocht aan het dieper gelegen grondwater te onttrekken.

Ik zou de gaten dan vullen met voedzame grond met een hoog humusgehalte oftewel organische stoffen, het liefst verrijkt met Mycorrhiza-schimmels voor een gezond bodemleven. Zo verbeter je de structuur van de grond waardoor de boom voeding beter kan opnemen. Bovendien houdt de grond beter water vast.

Balkon

Ansje wil graag weten hoe zij een smal en klein balkon pal op het zuiden kan vergroenen. Naast winderige omstandigheden heb je dan te maken met veel hitte. De planten moeten sterk zijn en hiertegen bestand zijn.

Mijn advies is om te kiezen voor bijvoorbeeld bamboe vanwege de opgaande groei. Sommige soorten houden niet van de volle zon, dus daar zou ik op letten. Ook kun je gaan voor zogenoemd verticaal groen, oftewel klimplanten die je in een pot zet en tegen een rek laat groeien.

Toscaanse Jasmijn of de Clematis Armandii doen het goed in de zon en zijn groenblijvend. Ook kun je hangbakken met ouderwetse eenjarige geraniums nemen. Die zijn sterk en bloeien het hele jaar.

