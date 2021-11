Dit zijn de designklassiekers van de toekomst

Wat hebben de Polderbank van Hella Jongerius voor Vitra (2005), de Knotted Chair van Marcel Wanders (1996) en de Bone Chair van Joris Laarman (2006) met elkaar gemeen? Ze worden bestempeld als de designklassiekers van de toekomst.

Voorbestemd

Whoppah, een online marktplaats voor vintage designmeubels en kunst, deed onderzoek naar toekomstige designklassiekers. In samenwerking met externe topexperts en -handelaren en door een analyse van het aankoopgedrag van gebruikers van het platform onderzocht men welke designmeubels van de afgelopen 35 jaar zijn voorbestemd om icoon te worden.

Naast de eerder genoemde ontwerpiconen komen de modulaire bank Tufty Time van Patricia Urquiola voor B&B Italia (2015), The Bell Table van Sebastian Herkner voor ClassiCon (2012) en de Smoke Chair van Maarten Baas voor Moooi (2002) in de top tien voor.

„Een klassieker moet op z’n minst in ontwerp, kleur- en/of materiaalgebruik baanbrekend zijn”, duidt interieurarchitect en ontwerpdocent aan de Jan des Bouvrie Academie Peter Meinders. „Revolutionair, grensverleggend, vernieuwend: het moet opvallen in een ontwerpwereld waar heel veel op de markt komt.”

Prikkelen

Daarnaast moet een potentiële klassieker anderen inspireren. „Het moet prikkelen, mensen moeten ermee aan de haal willen. Als grote meubelketens het gaan kopiëren, blijft een ontwerp lang bestaan, wordt het tijdloos en wordt het origineel steeds interessanter.”

Om dat van tevoren te kunnen inschatten, is lastig. Je weet immers pas later of een ontwerp weer wordt teruggehaald of populair wordt. Evelien Bunnik-Remmelts, medeoprichter van Whoppah: „Een echte designklassieker krijgt zijn iconische status doorgaans pas tientallen jaren na introductie. De populariteit is in al die jaren onveranderd of zelfs toegenomen, ongeacht tijdgeest en voorkeuren. Een designklassieker overstijgt alle trends.”

Klassiekers die zichzelf inmiddels hebben bewezen, kennen we allemaal. De Eames loungechair bijvoorbeeld, maar Peter Meinders noemt ook de 430 Kubusbank van wijlen Jan des Bouvrie voor Gelderland (1969). „Iedereen zat nog aan het eikenhout, Jan had het lef om iets heel anders te presenteren.”

Daarnaast noemt hij de Thonet 214 buighoutstoel („Die staat zo’n beetje in elke kroeg in elk deel van de wereld”) en de Egg Chair van Arne Jacobsen (1958) als goede voorbeelden.

Tevens zijn deze goede investeringen. Bunnik-Remmelts: „Neem de Italiaanse Elda Chair van Joe Colombo, revolutionair in de jaren 60. De vraagprijzen zijn de afgelopen twee jaar gemiddeld met 3000 euro gestegen. Dat heeft ook te maken met de toenemende vraag en zeer weinig aanbod in goede staat.”